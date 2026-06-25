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Международное право хотят использовать для эскалации, заявил Чуйченко - РИА Новости, 25.06.2026
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07:22 25.06.2026 (обновлено: 07:23 25.06.2026)
Международное право хотят использовать для эскалации, заявил Чуйченко

Чуйченко: Россия разворачивает юридический купол для защиты граждан

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что международное право пытаются превратить в инструмент эскалации конфликтов.
  • Россия последовательно разворачивает «юридический купол» для защиты граждан от односторонних ограничительных мер и злоупотреблений в сфере международной уголовной юстиции.
  • Чуйченко подчеркнул, что для сохранения международного права как «права равных» необходимо объединить усилия всех участников мирового сообщества.
С. - ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Международное право пытаются превратить в инструмент эскалации конфликтов, из-за этого Россия последовательно разворачивает "юридический купол" для защиты граждан, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЮФ глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
"По сути, сейчас мы наблюдаем попытку переформатировать само ценностное содержание международного права, превратить его в инструмент эскалации конфликтов и легализации неравенства. В связи с этим Россия последовательно разворачивает "юридический купол" из конкретных механизмов противодействия односторонним ограничительным мерам и защиты граждан от злоупотреблений в сфере международной уголовной юстиции", - сказал министр.
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Борьба за сохранение международного права как "права равных" для защиты многообразия мира не должна вестись в одиночку, добавил он.
"Только совместными усилиями всех участников мирового сообщества, задействовав при этом весь юридический опыт и потенциал национальных правовых систем, мы сможем объединить тысячи и миллионы судеб людей в упорядоченный, устойчивый уклад общественной жизни", - заключил Чуйченко.
Министр также отметил, что международное право дает только базовый каркас для принятия высоких политических решений. Но, по словам Чуйченко, полноценный результат возможен лишь при слаженном обращении ко всем отраслям права, заточенным под удовлетворение житейских потребностей людей: труд, семья, достойный уровень жизни, порядок и безопасность, развитие.
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