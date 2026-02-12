В Москве завершилось прощание с Генрихом Падвой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завершилась церемония прощания с адвокатом, заслуженным юристом России Генрихом Падвой, траурное мероприятие продолжится на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания прошла в ЦКБ управления делами президента РФ. Траурная процессия отправится на Ваганьковское кладбище, где его похоронят.
Открывал церемонию прощания друг умершего и партнер адвокатского бюро "Падва и партнеры" Александр Гофштейн, который назвал Падву "создателем целой школы уголовной защиты".
Проститься с Падвой пришли родственники, представители юридического сообщества, в том числе министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник, адвокаты Александр Аснис, Анатолий Кучерена - всего более ста человек.