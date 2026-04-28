Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на выборах в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в России.
В нем принимают участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, генпрокурор РФ Александр Гуцан, глава МВД Владимир Колокольцев.
Путин оценил доклад главы Крыма
Вчера, 18:12
Также среди участников совещания директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отмечала, что указ президента РФ о назначении федеральных выборов ожидается в июне.
Кроме того, в единый день голосования 2026 года запланированы выборы глав не менее семи субъектов России, а также депутатов законодательных собраний 39 регионов. Всего ожидается более двух тысяч избирательных кампаний.