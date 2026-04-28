Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на выборах в России
20:41 28.04.2026 (обновлено: 21:10 28.04.2026)
Путин собрал совещание по обеспечению безопасности на выборах в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в России.
  • В совещании принимают участие представители высших органов власти, включая председателя Конституционного суда РФ, председателя Верховного суда, генпрокурора, главу МВД и других.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в России.
В нем принимают участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, генпрокурор РФ Александр Гуцан, глава МВД Владимир Колокольцев.
Также среди участников совещания директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и другие.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отмечала, что указ президента РФ о назначении федеральных выборов ожидается в июне.
Кроме того, в единый день голосования 2026 года запланированы выборы глав не менее семи субъектов России, а также депутатов законодательных собраний 39 регионов. Всего ожидается более двух тысяч избирательных кампаний.
