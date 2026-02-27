https://ria.ru/20260227/putin-2077144577.html
Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя
Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя - РИА Новости, 27.02.2026
Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя
Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить вопросы укрепления основ конституционного строя. РИА Новости, 27.02.2026
Путин на оперативном совещании Совбеза
Путин провел оперативное совещание Совбеза по укреплению основ конституционного строя.
Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя
Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление основ конституционного строя