Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя - РИА Новости, 27.02.2026
13:53 27.02.2026 (обновлено: 23:30 27.02.2026)
Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя
Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить вопросы укрепления основ конституционного строя. РИА Новости, 27.02.2026
россия, в мире, владимир путин, совет безопасности рф, константин чуйченко, конституция рф
Россия, В мире, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Константин Чуйченко, Конституция РФ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить вопросы укрепления основ конституционного строя.
"У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя", — сказал он.
Доложить по этой теме президент попросил министра юстиции Константина Чуйченко.
После этого совещание продолжилось в закрытом режиме.
РоссияВ миреВладимир ПутинСовет Безопасности РФКонстантин ЧуйченкоКонституция РФ
 
 
