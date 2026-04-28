Путин проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин планирует провести совещание по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в России.
- Совещание запланировано на вечер вторника в Кремле.
- В нем примут участие высокопоставленные представители судебной системы, правоохранительных органов и спецслужб.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в провести совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент работает в Кремле, отметил Песков.
"Вечером президент имеет в виду провести совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в совещании будут принимать участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие.
