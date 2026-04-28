Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
12:34 28.04.2026 (обновлено: 12:35 28.04.2026)
Путин проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах

Песков: Путин вечером проведет совещание по обеспечению безопасности на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин планирует провести совещание по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в России.
  • Совещание запланировано на вечер вторника в Кремле.
  • В нем примут участие высокопоставленные представители судебной системы, правоохранительных органов и спецслужб.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в провести совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент работает в Кремле, отметил Песков.
«
"Вечером президент имеет в виду провести совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в совещании будут принимать участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, директор ФСБ России Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и многие другие.
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ЗорькинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала