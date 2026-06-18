Татьяна Москалькова: защищать свои права нужно учиться с детства

Каждый человек в России имеет неотъемлемые права — среди них право на жизнь, достоинство, честь, неприкосновенность личной жизни. Они даются по рождению, но не все люди о них знают и умеют защищать, говорит Татьяна Москалькова, которая десять лет была омбудсменом, а сейчас является научным руководителем Центра по правам человека Университета имени Кутафина. В интервью РИА Новости она рассказала, почему правовое просвещение надо начинать с детства, почему нельзя доверить искусственному интеллекту юридическую защиту, объяснила, что такое цифровые и соматические права, а также дала совет, как уберечься от мошенников, и назвала книги, которые помогут отстоять свои права. Беседовала Елизавета Косолапова.

— Татьяна Николаевна, вы много лет стоите на страже прав человека. Как сегодня в России обстоят дела с правовым просвещением?

— Для России правовое просвещение — особая тема, потому что само слово "просвещение" древнерусского происхождения, от слова "свет", "свещение", "излияние света" — отсюда свеча, которая дает этот свет. В отличие от многих других стран, правовое просвещение для нас — это нравственный код. Оно начинается со сказки бабушки: что такое хорошо и что такое плохо. Уже тогда мы узнаем, как бороться с несправедливостью, что девочку, которая убегает от лебедей, укрывает яблонька. Для российских людей тема света души имеет огромное значение. Она отличается от понятий "образование", "правовая грамотность", "информирование населения". Это не просто образование, но и воспитание. Воспитать — значит привить культуру уважения к человеку, к его достоинству и правам. Вот что такое для нас правовое просвещение. И эта тема в нашей стране сегодня выходит на передний план. Никогда еще не было такого влияния государства на развитие идеологии в области правового просвещения. И не только государство, но и гражданское общество, и церковь проводят много мероприятий, чтобы люди знали и понимали свои права.

— Результаты есть?

— Опросы общественного мнения показывают, что еще есть над чем работать: 50 процентов считают себя грамотными людьми, 50 процентов — недостаточно грамотными в знании законов. А 70 процентов респондентов откровенно говорят, что они не знают законов, а если знают, то не умеют ими пользоваться для защиты своих прав.

Ежегодно мы с Ассоциацией юристов России проводим правовой диктант, и результаты тоже неутешительные: правильные ответы дают приблизительно 50 процентов. Этот срез говорит о том, что правовое просвещение — очень важная часть нашего бытия и общества.

На протяжении десяти лет, когда я была уполномоченным по правам человека, мы постоянно проводили мониторинг знаний людей о своих правах и методах защиты. Видели, что чаще всего человек попадает в трудную ситуацию из-за того, что элементарно не знал своих прав, не знал, что у него истекли сроки давности для того, чтобы оспорить то или иное решение, а когда он приходил в суд, ему говорили смириться и жить с этой несправедливостью.

Работая с семьями участников специальной военной операции, мы также видели, что остается большой пласт вопросов, ответы на которые люди не могут получить. Спасибо министру юстиции Константину Чуйченко , который организовал межведомственную группу, в которую и я вхожу, для того, чтобы выявить, чего люди не знают и как им помочь.

— Молодые люди все чаще узнают о своих правах из соцсетей. Как это меняет подходы к правовому просвещению?

— Во-первых, использование соцсетей для повышения уровня грамотности — это хорошо. Конечно, интернет дает преимущество. Его большой плюс в том, что он быстро осваивает огромнейший массив информации и выдает ответ на вопрос, вооружает тебя знаниями. С другой стороны, он снижает уровень объективного и масштабного мышления человека. То, что отличает человека от машины, — это именно умение воспринять, сделать выводы, понять закономерности и тенденции и, конечно, критичное отношение к тому или иному ответу. А что в машину заложил, такой и получил ответ. Честно говоря, когда я готовилась к интервью, я задавала искусственному интеллекту целый ряд вопросов. Во многом он мне помогал найти какую-то информацию, на поиск которой я бы потратила 15 минут, а он мне выдавал ответ за две секунды, моментально. С другой стороны, некоторая найденная информация уже устарела, она уже получила оценку в обществе или среди профессионалов. Например, ИИ говорил, что необходимо принять такой-то закон, а уже знаю, что этому закону дана оценка в парламенте, что он не принесет той пользы, на которую рассчитывает общество, он не отвечает на его запросы. Поэтому нельзя отказываться от использования традиционных источников. Они дают возможность двигаться вперед, задумываться над тем, как решается тот или иной вопрос, дискутировать по нему. А если есть дискуссия — есть движение вперед.

— Какие риски и угрозы в сфере прав человека влечет развитие ИИ?

— Самое главное — не торопиться и не загонять общество в цифровизацию, дать человеку возможность выбирать формы пользования услугами, формы реализации своих прав. Сегодня права человека условно можно разделить на две категории. Это традиционные права, которые попадают в цифровую среду, например, оплата ЖКХ через портал госуслуг. Ими надо научиться пользоваться: как организовать личный кабинет, как отслеживать информацию, чтобы предъявить претензии в случае ошибки, допущенной искусственным интеллектом. Я думаю, что должна быть развернута система обучения для людей разного возраста и разных социальных слоев, как пользоваться цифровой платформой. Поскольку люди нередко попадают в сложную ситуацию из-за того, что они неправильно воспользовались платформой.

— А вторая категория прав?

— Вторая часть прав — это чисто цифровые права. Право на забвение: я не хочу, чтобы в соцсетях раскрывали мою личную жизнь и вообще писали про меня. Право на наследование цифровым продуктом: может человек свой аккаунт завещать, кому, как, на каких условиях? Ведь для многих сегодня интернет-ресурс — это огромный доход, средства к существованию, экономическая составляющая от этого продукта.

Сегодня также очень важно осмыслить, как работают соматические права. Это совсем новое поколение прав, от греческого слова "сома" — тело человека, то есть право распоряжаться своим телом. Речь идет и о правах родителей на биоматериал, который они оставили для возможного продолжения рода, и о правах эмбриона, суррогатной матери.

Тема цифровых прав, нового поколения прав человека — вот этим мы и занимаемся в нашем научно-образовательном центре при Университете имени Кутафина. Но главная наша задача заключается в том, чтобы научить аппараты уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателя, как защищать цифровые права или права человека в цифровой среде. Этому надо научиться.

— Следующий, 2027 год объявлен в СНГ Годом правового просвещения. Означает ли это, что на площадке СНГ формируется общая правовая база?

— Сегодня СНГ формирует единое пространство прав и свобод человека и гражданина, и удержать его крайне важно. Ведь мы видим, что СНГ подвергается беспрецедентной атаке со стороны западных государств, чтобы спровоцировать дезинтеграцию, расчленение, разобщение наших народов. Мы это видим хотя бы по выборам в Армении , которые прошли с огромнейшими нарушениями, фальсификациями. Цель Запада — оторвать еще одно государство от нашего содружества, объединенного единой историей, единой культурой.

Что касается объединенной правовой базы на пространстве СНГ, в первую очередь это модельные законы. Они носят рекомендательный характер и позволяют всем государствам взять на вооружение лучшие практики. Это чрезвычайно полезная вещь и, на мой взгляд, абсолютно недооцененная. На последней Межпарламентской ассамблее СНГ было принято порядка 20 таких крупномасштабных документов, в том числе модельный закон о статусе уполномоченного по правам человека. На этой же сессии был принят закон о противодействии насилию в семье. В России он не прошел, а на постсоветском пространстве получил одобрение, и для всех государств это — ориентир на сближение и гармонизацию законодательства в этой сфере.

— Какой опыт правового просвещения в странах СНГ наиболее успешен, на ваш взгляд?

— Чем я горжусь, это то, что нам удалось создать Евразийский альянс омбудсменов. Он сегодня продолжает развиваться и с участием нашего института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Воссоздана комиссия по правам человека СНГ, которая собирает лучшие практики для того, чтобы человеку жилось лучше.

Хотела бы сказать также об идее, предложенной омбудсменами субъектов Российской Федерации, который была успешно внедрена, — правовой поезд. Россия, как и Казахстан Киргизия , — это огромнейшие просторы, где не в каждом населенном пункте можно найти адвоката, профессионального юриста. Опыт был связан с тем, что собираются все лучшие юридические силы — нотариус, прокурор, адвокат, юристы гражданского направления и уголовно-правового — и едут вместе с омбудсменом по селам и деревням. Вопросов на селе и в отдаленной местности огромное количество, и люди там ждут юристов, чтобы их задать.

В России ежегодно проводится День прав человека, эту программу также развернули в Узбекистане и в Киргизии. Мы были одними из первых, кто предложил масштабный просветительский проект "Права человека", наши коллеги в других странах его подхватили.

Мы были инициаторами проекта "Президент — гарант прав и свобод человека и гражданина". Президента все знают как Верховного главнокомандующего, как руководителя всех направлений страны. А вот как гарант прав и свобод человека и гражданина, он как реализует эту компетенцию? И мы не ожидали, что эта программа будет так востребована, особенно в студенческой среде.

Отдельные программы есть для людей с тяжелыми заболеваниями: это онкологические больные, это больные орфанными заболеваниями — у них всех есть свой специфический набор прав. Мы взяли все лучшее из государств СНГ и создали у себя целый кластер методик, форм работы и программ, которые помогают людям пролить свет на сложные вопросы.

— Ведете ли вы работу со школьниками и студентами в сфере правового обеспечения?

— Ежегодно уполномоченный по правам человека, наши ученые, практики участвуют в проекте "Территория смыслов". Это диалог о происходящем в мире и в стране, возможность услышать, что интересует молодых людей, узнать их мнение о той или иной ситуации и выйти на решение, связанное с новыми формами правового просвещения. Кроме того, несколько лет назад по нашей инициативе в школьной программе по обществознанию появился модуль о правах и обязанностях человека. Ведь именно понимание комплекса прав человека, их защиты делает гражданина не просто социально ответственным и защищенным в этом мире, но и тем, кто активно строит цивилизационное пространство. Это, конечно, достижение. И если в юридических вузах потребность человека в знании своих прав является ключевым элементом обучения, то в неюридических этого нет. Несколько лет назад мы разработали для неюридических вузов программу, которая сегодня внедрена более чем в 300 высших учебных заведениях.

Таким образом, мы со школьной скамьи стараемся показать роль и место прав человека в мире. Ведь человек без прав и свобод не может претендовать на это гордое имя — человек. Он — высшая ценность общества, имеющая целый комплекс неотъемлемых прав, не подаренных государством, а данных ему по рождению: право на жизнь, право на достоинство, право на честь, на неприкосновенность личной жизни.

— Как можно объяснить, что очень много выпускников выбирают юриспруденцию при поступлении в вуз и это одно из самых популярных направлений?

— Наверное, равняются на нашего президента Владимира Владимировича Путина. Если юрист может достигнуть таких высот, надо идти. Но это, конечно, с улыбкой ответ. На самом деле юристы востребованы во всех сегментах общественной жизни: от торгового предприятия до самых высоких эшелонов власти. Потому что юриспруденция дает понимание о системе взаимоотношений в обществе, где все построено на правах и обязанностях, на деянии и ответственности. Очень многие люди, имея специальное экономическое или инженерное образование, получают дополнительно юридическое образование, чтобы эффективнее реализовать себя на следующих этапах жизни. Зарплата, гарантии, умение постоять за себя и других — все это делает профессию юриста привлекательной.

— Татьяна Николаевна, злободневная тема — это мошенничество. Что должен знать каждый россиянин, чтобы обезопасить себя от мошенников?

— Ничего не брать на веру, все подвергать проверке, не лениться читать документы, написанные даже самым мелким почерком, потребовать время для их изучения. Любое малое сомнение, когда в ваше личное пространство вторгается неизвестное лицо — звонок или сообщение от неизвестного контакта, предложение от незнакомца, — всегда должно насторожить.

Конечно, всегда нужно очень внимательно подходить к предложениям, которые сулят непонятно быстрые выгоды. Нужно понимать, что если тебе предлагают большие деньги за странно легкую услугу, то бесплатный сыр — только в мышеловке. Мошенничество развивается, причем очень быстрыми темпами. Организаторы этих преступных групп нередко скрываются, уходят от ответственности. А молодые люди, которые становятся дропперами — посредниками между мошенниками и жертвой, привлекаются к ответственности как соучастники преступления. Это важно знать.

— Какие книги нужно прочитать каждому молодому человеку в нашей стране, чтобы он знал свои права и умел их отстаивать?