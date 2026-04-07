В Минюсте заявили о продолжении укрепления Россией международных связей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минюст России, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, продолжает укреплять международные связи, поэтому неверно говорить о полном крахе международного права, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии по итогам работы министерства за 2025 год.
"Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку минюст России продолжает последовательно укреплять международные связи в правовой сфере, расширяет их географию и развивает механизмы трансграничного взаимодействия по линии юстиции. Поэтому в корне неверно говорить о полном крахе международного права, по крайней мере, в сфере юстиции", - сказал Чуйченко.