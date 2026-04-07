Минюст исключил 75 лиц из реестра иностранных агентов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минюст РФ из реестра иностранных агентов исключил 75 лиц по их заявлениям, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко на расширенной коллегии по итогам работы министерства за 2025 год.
"Законодательство предусматривает понятные и прозрачные механизмы исключения из реестра (иностранных агентов - ред.). Эта процедура может быть инициирована как самим иностранным агентом, так и Минюстом России в случае утраты лицом одного или всех признаков иностранного агента. Так, из реестра уже было исключено 75 лиц по их собственному заявлению", - сказал Чуйченко.