Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани
10:17 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ministr-2066972113.html
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани - РИА Новости, 09.01.2026
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 14-летнего Евгения из Казани и подарил ему видеокамеру в рамках всероссийской акции "Елка желаний". РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:17:00+03:00
2026-01-09T10:17:00+03:00
общество
россия
казань
луганская народная республика
константин чуйченко
новый год
елка желаний
россия
казань
луганская народная республика
общество, россия, казань, луганская народная республика, константин чуйченко, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Казань, Луганская Народная Республика, Константин Чуйченко, Новый год, Елка желаний
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 14-летнего Евгения из Казани и подарил ему видеокамеру в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Перед Новым годом Чуйченко снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Евгений стал третьим ребенком, чье желание исполнил министр.
Евгений с августа 2014 года живет в Казани, его семья переехала туда из-за начала так называемой "антитеррористической операции" ВСУ на территории ЛНР. В 2018 году он, его родители и два брата получили гражданство России. Сейчас мальчик обучается в казанской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Ëлка желаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Куренков исполнил мечту ребенка из Миасса
10 декабря 2025, 18:19
Чуйченко помог воплотить в жизнь новогоднее желание Евгения. Мальчика с родителями пригласили в управление Минюста по республике Татарстан и передали видеокамеру. Помимо знакомства с работой управления Минюста, Евгений и его семья побывали на персональной экскурсии по музейно-образовательному центру "История юстиции".
"Насколько я знаю, та видеокамера, которую мы подарили, она понравилась. И я уверен, Евгений, что она будет помогать и дальше раскрывать твои творческие способности и возможности", - сказал министр мальчику в ходе видеоконференцсвязи.
Также Чуйченко поздравил Евгения и всю его семью с Новым годом и Рождеством.
Всероссийская акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов исполнил мечты двух братьев - Тимофея и Леонида из Москвы в рамках всероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
6 января, 15:22
 
ОбществоРоссияКазаньЛуганская Народная РеспубликаКонстантин ЧуйченкоНовый годЕлка желаний
 
 
