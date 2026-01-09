https://ria.ru/20260109/ministr-2066972113.html
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани - РИА Новости, 09.01.2026
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 14-летнего Евгения из Казани и подарил ему видеокамеру в рамках всероссийской акции "Елка желаний". РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:17:00+03:00
2026-01-09T10:17:00+03:00
2026-01-09T10:17:00+03:00
общество
россия
казань
луганская народная республика
константин чуйченко
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064801770_0:84:3128:1844_1920x0_80_0_0_c0830a2b7d3567a977d638eaf1217e9c.jpg
https://ria.ru/20251210/mechta-2061201629.html
https://ria.ru/20260106/zhelaniya-2066622115.html
россия
казань
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064801770_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_a57b579269cbdfedf948f5ce1efbfc66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, казань, луганская народная республика, константин чуйченко, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Казань, Луганская Народная Республика, Константин Чуйченко, Новый год, Елка желаний
Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани
Чуйченко подарил видеокамеру 14-летнему мальчику из Казани
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 14-летнего Евгения из Казани и подарил ему видеокамеру в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Перед Новым годом Чуйченко
снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Евгений стал третьим ребенком, чье желание исполнил министр.
Евгений с августа 2014 года живет в Казани
, его семья переехала туда из-за начала так называемой "антитеррористической операции" ВСУ на территории ЛНР
. В 2018 году он, его родители и два брата получили гражданство России
. Сейчас мальчик обучается в казанской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чуйченко помог воплотить в жизнь новогоднее желание Евгения. Мальчика с родителями пригласили в управление Минюста по республике Татарстан и передали видеокамеру. Помимо знакомства с работой управления Минюста, Евгений и его семья побывали на персональной экскурсии по музейно-образовательному центру "История юстиции".
"Насколько я знаю, та видеокамера, которую мы подарили, она понравилась. И я уверен, Евгений, что она будет помогать и дальше раскрывать твои творческие способности и возможности", - сказал министр мальчику в ходе видеоконференцсвязи.
Также Чуйченко поздравил Евгения и всю его семью с Новым годом и Рождеством.
Всероссийская акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.