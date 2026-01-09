Чуйченко исполнил мечту 14-летнего мальчика из Казани

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 14-летнего Евгения из Казани и подарил ему видеокамеру в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Перед Новым годом Чуйченко снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Евгений стал третьим ребенком, чье желание исполнил министр.

Евгений с августа 2014 года живет в Казани , его семья переехала туда из-за начала так называемой "антитеррористической операции" ВСУ на территории ЛНР . В 2018 году он, его родители и два брата получили гражданство России . Сейчас мальчик обучается в казанской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чуйченко помог воплотить в жизнь новогоднее желание Евгения. Мальчика с родителями пригласили в управление Минюста по республике Татарстан и передали видеокамеру. Помимо знакомства с работой управления Минюста, Евгений и его семья побывали на персональной экскурсии по музейно-образовательному центру "История юстиции".

"Насколько я знаю, та видеокамера, которую мы подарили, она понравилась. И я уверен, Евгений, что она будет помогать и дальше раскрывать твои творческие способности и возможности", - сказал министр мальчику в ходе видеоконференцсвязи.

Также Чуйченко поздравил Евгения и всю его семью с Новым годом и Рождеством.