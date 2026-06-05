Россия и Никарагуа подписали договор о выдаче осужденных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по связям с Россией Лауреано Ортега Мурильо подписали два договора в сфере юстиции.
- Церемония подписания прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по связям с Россией Лауреано Ортега Мурильо подписали на площадке Петербургского международного экономического форума два договора о выдаче и передаче осужденных, сообщает Минюст РФ.
"Сегодня министр юстиции РФ Константин Чуйченко и спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо подписали два международных договора в сфере юстиции: договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; договор о выдаче", - говорится в официальном канале российского ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что официальная церемония подписания договоров прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.
Как подчеркнули в Минюсте, заключение этих договоров - логичное продолжение взятого курса на углубление сотрудничества РФ и Никарагуа в уголовной-правовой сфере. Подписанные документы укрепят правовую основу взаимодействия правоохранителей, повысят эффективность борьбы с преступностью, а также поспособствуют ресоциализации осужденных, предоставив им возможность отбывать наказание в стране своего гражданства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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