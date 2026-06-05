Россия и Никарагуа подписали договор о выдаче осужденных

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и спецпредставитель сопрезидентов Никарагуа по связям с Россией Лауреано Ортега Мурильо подписали на площадке Петербургского международного экономического форума два договора о выдаче и передаче осужденных, сообщает Минюст РФ.

Как подчеркнули в Минюсте, заключение этих договоров - логичное продолжение взятого курса на углубление сотрудничества РФ и Никарагуа в уголовной-правовой сфере. Подписанные документы укрепят правовую основу взаимодействия правоохранителей, повысят эффективность борьбы с преступностью, а также поспособствуют ресоциализации осужденных, предоставив им возможность отбывать наказание в стране своего гражданства.