Путин и Токаев проводят переговоры в расширенном формате

10:24 28.05.2026 (обновлено: 10:25 28.05.2026)
Путин и Токаев проводят переговоры в Астане в расширенном формате

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и участвует в переговорах в расширенном формате с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
  • В переговорах участвуют более 30 представителей российской делегации, включая вице-премьера и девять федеральных министров.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в расширенном формате, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Российско-казахстанские переговоры проходят во Дворце независимости. В них принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев и министр цифрового развития Максут Шадаев.
Кроме того, в составе делегации замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, а также главы "Росатома" Алексей Лихачев, "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, РЖД Олег Белозеров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Ожидается, что на переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
