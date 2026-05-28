Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы во Дворце Независимости в Астане

Путин и Токаев проводят переговоры в расширенном формате

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в расширенном формате, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук , а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.

Российско-казахстанские переговоры проходят во Дворце независимости. В них принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Ожидается, что на переговорах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.