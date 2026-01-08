https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066887930.html
Глава Минюста исполнил мечту мальчика из Петербурга
Глава Минюста исполнил мечту мальчика из Петербурга
Чуйченко подарил 16-летнему Геннадию DJ-контроллер в рамках акции "Елка желаний"
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 16-летнего Геннадия из Санкт-Петербурга и подарил ему DJ-контроллер в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Перед Новым годом Чуйченко
снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Геннадий стал вторым ребенком, чье желание исполнил министр.
В главном управлении Минюста России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
мальчику вручили желанный подарок – DJ-контроллер, а министр пообщался с ним и его мамой по видео-конференц-связи.
"Ты ведешь очень активный образ жизни, много занимаешься творчеством. Ну, и я, честно говоря, с большим удовольствием и желанием исполняю твою просьбу. Я надеюсь, что в твоей работе творческой тебе мой подарок будет полезен", - сказал Чуйченко Геннадию в ходе видеосвязи.
Также министр юстиции поздравил мальчика и его маму с Новым годом и Рождеством.
Кроме того, Геннадия познакомили с работой управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также организовали для него и его мамы экскурсию на киностудию "Ленфильм
".
Всероссийская акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.