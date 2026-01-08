Глава Минюста исполнил мечту мальчика из Петербурга

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту 16-летнего Геннадия из Санкт-Петербурга и подарил ему DJ-контроллер в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Перед Новым годом Чуйченко снял с елки шарики с мечтами трех мальчиков. Геннадий стал вторым ребенком, чье желание исполнил министр.

В главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу Ленинградской области мальчику вручили желанный подарок – DJ-контроллер, а министр пообщался с ним и его мамой по видео-конференц-связи.

"Ты ведешь очень активный образ жизни, много занимаешься творчеством. Ну, и я, честно говоря, с большим удовольствием и желанием исполняю твою просьбу. Я надеюсь, что в твоей работе творческой тебе мой подарок будет полезен", - сказал Чуйченко Геннадию в ходе видеосвязи.

Также министр юстиции поздравил мальчика и его маму с Новым годом и Рождеством.

Кроме того, Геннадия познакомили с работой управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также организовали для него и его мамы экскурсию на киностудию " Ленфильм ".