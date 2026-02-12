Рейтинг@Mail.ru
Глава ФПА рассказала про блог Падвы, который он завел незадолго до смерти
17:20 12.02.2026
Глава ФПА рассказала про блог Падвы, который он завел незадолго до смерти
Глава ФПА рассказала про блог Падвы, который он завел незадолго до смерти

Володина рассказала про блог Падвы, который он завел незадолго до смерти

Адвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина посоветовала почитать Telegram-канал адвоката Генриха Падвы, который он завел незадолго до смерти и публиковал туда истории из жизни.
"Совсем недавно он открыл в соцсетях свой канал. Почитайте. Эти маленькие истории, они говорят о наших реалиях. О трудности защитить человека, его права и свободы, его честь и достоинства. Генрих Павлович был флагманом защиты ценности человека", - рассказала Володина на церемонии прощания, состоявшейся в ЦКБ управления делами президента РФ.
Проститься с мэтром адвокатуры пришли более сотни человек, в том числе министр юстиции Константин Чуйченко, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник, общественные деятели, адвокаты, родственники.
Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни.
Адвокат Генрих Падва - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Кучерена назвал Падву примером для настоящих адвокатов
