дело "седьмой студии"

По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег – 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

22 августа 2017 года Кириллу Серебренникову Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, было сообщено, что у следствия есть доказательства, что Серебренников пытался связаться с сотрудниками "Седьмой студии" и выработать с ними единую позицию по делу.