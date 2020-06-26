дело "седьмой студии"

Уголовное дело о мошенничестве в автономной некоммерческой организации по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" (АНО "Седьмая студия") было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Москве в 2015 году по результатам масштабной проверки по выявлению нарушений при расходовании бюджетных средств, выделяемых столичным учреждениям культуры.
"Седьмую студия" учредил режиссер Кирилл Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства – театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт).
Студия была создана на основе актерско-режиссерского курса Серебренникова в Школе-студии при Московском Художественном театре (МХАТ). К работе в организации Кирилл Серебренников привлек также ранее ему знакомых Юрия Итина (генеральным директором), Алексея Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером). В 2012 году студия стала одной из групп-резидентов в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого является Серебренников.
Про уголовное дело о хищении госсредств в "Седьмой студии" стало известно 23 мая 2017 года, когда в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски.
25 мая Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина, 27 мая была арестована бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Им инкриминировался один эпизод мошенничества (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ), совершенный в 2014 году. Из постановления суда следовало, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей.
По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег – 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.
Изначально дело было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата или хищение), но затем Масляевой предъявили обвинение в мошенничестве.
21 июня Пресненский суд Москвы арестовал экс-директора "Гоголь-центра", экс-продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Еще одна фигурантка дела Екатерина Воронова, скрывавшаяся от следствия, Следственным комитетом России была объявлена в федеральный розыск.
Режиссер Кирилл Серебренников сначала проходил по делу в статусе свидетеля.
В начале августа Масляева дала показания против Серебренникова. Она утверждала, что "вносила ложные данные в финансовые отчетности" по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского. Кроме того, бывший бухгалтер "Седьмой студии" заявила на допросе, что Серебренников создал свой проект для "хищения государственных средств". После этого следствие изъяло загранпаспорт Серебренникова для проведения экспертизы, так как опасалось его отъезда за рубеж.
22 августа 2017 года Кириллу Серебренникову Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, на финансирование проекта "Платформа" в 2011-2014 годах министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева, ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", "содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости". Также Серебренников поручал этим людям обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты данных договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками.
Общая сумма ущерба по делу "Седьмой студии" составляет 133 миллиона рублей.
23 августа Басманный суд Москвы поместил Кирилла Серебренникова под домашний арест. В суде следователи заявили, что он уже пытался скрыться от следствия – нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург, купил квартиру за рубежом при том, что имеет вид на жительство в одном из зарубежных государств.
Кроме того, было сообщено, что у следствия есть доказательства, что Серебренников пытался связаться с сотрудниками "Седьмой студии" и выработать с ними единую позицию по делу.
Следователи сообщили также, что продюсер Екатерина Воронова, которую СК РФ считает доверенным лицом Кирилла Серебренникова, уничтожила часть документации "Седьмой студии".
28 сентября 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Воронову по делу в "Седьмой студии", а 20 октября она была объявлена в международный розыск. Следствие считает, что женщина уехала из России еще до возбуждения уголовного дела и может скрываться в Латвии.
В октябре 2017 года также по делу "Седьмой студии" была заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры. По версии следствия, она, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011-2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств".
В середине января 2018 года Следственный комитет (СК) РФ завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов. При этом Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов, после чего ее перевели под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признали.
В начале октября 2018 года после утверждения Генеральной прокуратурой РФ обвинительного заключения дело о хищении в "Седьмой студии" в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова было отправлено в суд.
7 ноября 2018 года начался судебный процесс в Мещанском суде Москвы. Все фигуранты вину не признали.
Они считают обвинения надуманными и абсурдными. При этом в своих показаниях Серебренников и Малобродский заявляли, что в основном финансовыми вопросами занималась Нина Масляева.
Они также заявили о поддельных подписях на некоторых документах.
2 апреля 2019 года Мещанский суд Москвы в очередной раз продлил срок домашнего ареста Серебренникова и другим фигурантам дела, но это решение оспорила защита. 8 апреля Мосгорсуд изменил меру пресечения Серебренникову, Итину и Апфельбаум с домашнего ареста на подписку о невыезде. Малобродскому мера пресечения на подписку о невыезде была изменена в мае 2018 года. Решение было принято "с учетом возраста, состояния здоровья".
15 апреля 2019 года Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу деятельности "Седьмой студии" в центре судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ. Предыдущая экспертиза, проведенная на стадии следствия, вызывала возражения адвокатов. По их мнению, у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы.
16 августа суд получил выводы новой комплексной экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Серебренникова заявил, что по данным экспертизы на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
В сентябре на слушаниях дела судья предложила вернуть материалы дела обратно в прокурору. Юрист уточнила, что видит "нарушения в обвинительном заключении, содержащем противоречия", которые препятствуют рассмотрению и вынесению приговора.
Гособвинение было против, собираясь оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства денег.
Но Мещанский суд Москвы принял решение вернуть в прокуратуру дело "Седьмой студии" и отменил Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродском меру пресечения в виде подписки о невыезде. Гособвинение обжаловало решение суда.
В результате Московский городской суд 8 октября отменил решение Мещанского районного суда о возврате дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру. Дело вернули в Мещанский суд для рассмотрения в новом составе.
В декабре гособвинение попросило суд назначить третью экспертизу по делу, сославшись на то, что два человека из группы экспертов были знакомы с подсудимыми.
В ответ защита попросила признать недопустимой и исключить из дела первую экспертизу, но суд отказался.
Третью экспертизу по делу суд поручил экспертному центру при Минюсте. В марте 2020 года она была завершена, и дело вернулось в суд. Третья экспертиза по уголовному делу обнаружила хищение 128 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".
22 июня 2020 года на заседании суда прокурор попросил суд назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей, продюсеру Алексею Малобродскому – пять лет лишения свободы, Юрию Итину и Софье Апфельбаум – по четыре года. Отбывать наказание, по мнению обвинения, они должны в колониях общего режима.
Вынесение приговора фигурантам, проходящим по делу "Седьмой студии, в Мещанском районном суде Москвы назначено на 26 июня 2020 года.
К рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой Мещанский суд Москвы приступил 11 апреля 2019 года. В суде она полностью признала вину в многомиллионном хищении денежных средств, выделенных государством на развитие искусства. В ходе заседания судья поставила перед участниками судебного процесса вопрос о возврате уголовного дела в прокуратуру после того, как Масляева не смогла точно ответить на вопрос суда, кто именно похитил денежные средства. Сторона гособвинения выступала против, а защита оставила данный вопрос на усмотрение суда. В итоге суд вынес решение о возврате в прокуратуру уголовного дела в отношении Масляевой. Данное решение было обжаловано стороной обвинения. Мосгорсуд признал законным возврат дела в прокуратуру, но президиум Мосгорсуда отменил это решение и направил дело в суд на новое рассмотрение.
В июле 2019 года стало известно, что Нине Масляевой изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
В конце декабря того же года Мещанский суд Москвы заново приступил к делу Масляевой и отказался рассматривать его в особом порядке.
В середине июня 2020 года стало известно, что из-за длительной болезни судьи дело Масляевой передали другому, суд начал заново его рассматривать.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников