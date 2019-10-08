Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру, сообщил корреспондент РИА Новости.

В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении. Обвинение было против и собиралось оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства в работе "Седьмой студии".

Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе.

На заседании прокурор указал на ошибку нижестоящего суда.

"Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму", — заявил он.

Адвокат Ксения Карпинская настаивала на том, что все платежи были подсчитаны верно, и просила отклонить представление. Фигуранты дела поддержали ее.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, режиссер Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 миллиона рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" в рамках проекта "Платформа".

В середине сентября в суд поступили результаты новой экспертизы, оценившей мероприятия проекта как значительное культурное явление.

При этом эксперты не смогли сделать точные финансовые подсчеты из-за отсутствия документов. Однако, как заявил адвокат Дмитрий Харитонов, экспертиза установила, что на "Платформу" потратили 216 миллионов рублей при стоимости проектов в 260 миллионов.

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева единственная из всех фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием. Ее дело выделили в отдельное производство.