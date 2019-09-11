Защита фигурантов дела "Седьмой студии" считает законным решение суда

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита фигурантов дела о мошенничестве в "Седьмой студии" не может предположить, сколько времени дело будет у прокурора и окажется ли оно снова в суде.

В среду Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации "Седьмой студией" проекта "Платформа", а также отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде Серебренникову, Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому.

"Это область гадания", - ответил на вопрос РИА Новости адвокат Юрий Лысенко, представляющий интересы Итина.

Он добавил, что считает решение законным и рад, что подписка о невыезде отменена.

Адвокат Серебренникова и сам режиссер убежали от прессы без комментариев.

По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.