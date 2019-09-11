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РИА Новости

Защита фигурантов дела "Седьмой студии" считает законным решение суда

17:27 11.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Защита фигурантов дела о мошенничестве в "Седьмой студии" не может предположить, сколько времени дело будет у прокурора и окажется ли оно снова в суде.
В среду Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации "Седьмой студией" проекта "Платформа", а также отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде Серебренникову, Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
17:12Радио
Режиссеру Серебренникову отменили подписку о невыезде
"Это область гадания", - ответил на вопрос РИА Новости адвокат Юрий Лысенко, представляющий интересы Итина.
Он добавил, что считает решение законным и рад, что подписка о невыезде отменена.
Адвокат Серебренникова и сам режиссер убежали от прессы без комментариев.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
7 сентября, 02:00РИА Новости
Биография Кирилла Серебренникова
221400324
Обсудить 1
Юрий Лысенко (адвокат)Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинКирилл СеребренниковРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не удивлюсь, если "страдальца" выдвинут на Нобелевку.
11 сентября, 19:43
evt68
470000
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