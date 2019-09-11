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РИА Новости

Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору

10:24 11.09.2019 (обновлено: 12:24 11.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Судья Ирина Аккуратова предложила вернуть в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда. В среду там возобновились слушания.
Юрист уточнила, что видит "нарушения в обвинительном заключении, содержащем противоречия", которые препятствуют рассмотрению и вынесению приговора.
Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая назвала мероприятия "Седьмой студии", в том числе "Платформу", значительным культурным явлением.
Однако специалисты затруднились привести точные суммы из-за отсутствия части документации.
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Биография Кирилла Серебренникова
При этом установлено, что на проект "Платформа" потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства, настаивает адвокат Дмитрий Харитонов.

Реакция сторон

Гособвинение на предложение Аккуратовой отреагировало отрицательно.
"Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении", — сказал прокурор, добавив, что собирался поставить под сомнение проведенную экспертизу.
В свою очередь, защита и подсудимые поддержали инициативу судьи. Кроме того, адвокаты еще раз напомнили, что, по их мнению, сведений для оправдания уже достаточно.
Теперь суду предстоит определиться с дальнейшей судьбой дела. Пока очередь представлять доказательства остается за стороной обвинения.

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводится к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на проект "Платформа". Они эти обвинения отрицают.
Под домашним арестом Серебренников пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла.
Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.
В апреле Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, и Серебренников вернулся к полноценной работе.
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