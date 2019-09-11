Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Судья Ирина Аккуратова предложила вернуть в прокуратуру Судья Ирина Аккуратова предложила вернуть в прокуратуру дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда. В среду там возобновились слушания.

Юрист уточнила, что видит "нарушения в обвинительном заключении, содержащем противоречия", которые препятствуют рассмотрению и вынесению приговора.

Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая назвала мероприятия "Седьмой студии", в том числе "Платформу", значительным культурным явлением.

Однако специалисты затруднились привести точные суммы из-за отсутствия части документации.

При этом установлено, что на проект "Платформа" потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства, настаивает адвокат Дмитрий Харитонов.

Реакция сторон

Гособвинение на предложение Аккуратовой отреагировало отрицательно.

"Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении", — сказал прокурор, добавив, что собирался поставить под сомнение проведенную экспертизу.

В свою очередь, защита и подсудимые поддержали инициативу судьи. Кроме того, адвокаты еще раз напомнили, что, по их мнению, сведений для оправдания уже достаточно.

Теперь суду предстоит определиться с дальнейшей судьбой дела. Пока очередь представлять доказательства остается за стороной обвинения.

Дело "Седьмой студии"

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого в области культуры за последние годы — сводится к тому, что, по версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на проект "Платформа". Они эти обвинения отрицают.

Под домашним арестом Серебренников пробыл больше полутора лет, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла.

Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.