Обвинение по делу Серебренникова попросило о третьей экспертизе

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить третью экспертизу по делу режиссера Гособвинение попросило суд назначить третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", заявила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.

"Гособвинение заявило ходатайство о проведении повторной экспертизы по делу", - сказала адвокат, которая представляет интересы подсудимой Софьи Апфельбаум

По ее словам, обвинение сослалось на то, что два человека из группы экспертов были знакомы с подсудимыми. По мнению защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами. "Мы будем это оспаривать", - отметила Поверинова. Подтверждением информации со стороны суда и гособвинения РИА Новости не располагает.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако, как заявил адвокат Дмитрий Харитонов, экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при ее стоимости в 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи заяявляли, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры деньги федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.