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2019-12-16T20:03+0300
https://ria.ru/20191216/1562461990.html
Обвинение по делу Серебренникова попросило о третьей экспертизе
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РИА Новости

Обвинение по делу Серебренникова попросило о третьей экспертизе

20:03 16.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников и бывший генеральный директор театральной труппы "Седьмая студия" Юрий Итин на заседании в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников и бывший генеральный директор театральной труппы Седьмая студия Юрий Итин на заседании в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", заявила РИА Новости адвокат Ирина Поверинова.
"Гособвинение заявило ходатайство о проведении повторной экспертизы по делу", - сказала адвокат, которая представляет интересы подсудимой Софьи Апфельбаум.
По ее словам, обвинение сослалось на то, что два человека из группы экспертов были знакомы с подсудимыми. По мнению защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами. "Мы будем это оспаривать", - отметила Поверинова. Подтверждением информации со стороны суда и гособвинения РИА Новости не располагает.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако, как заявил адвокат Дмитрий Харитонов, экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при ее стоимости в 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
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Следователь по делу Серебренникова стал генералом
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Следователи заяявляли, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры деньги федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
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Из числа фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием только бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
25 ноября, 14:06
У Минкультуры до уголовного дела не было претензий к Серебренникову
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Софья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияКирилл СеребренниковРоссияПроисшествия
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