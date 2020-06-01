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Культура
2020-06-01T14:14
https://ria.ru/20200601/1572292241.html
Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572278763_0:196:3082:1930_1036x0_80_0_0_6934194dbe50ee0318ab772a371648da.jpg
РИА Новости

Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова

14:10 01.06.2020 (обновлено: 14:14 01.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Третья экспертиза по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа", сообщила РИА Новости в понедельник адвокат Ирина Поверинова.
Выводы экспертизы – ключевой элемент всего уголовного дела, именно от них зависит квалификация случившегося судом.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
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"Великие эксперты решили, что практически все украли - 128 миллионов рублей", - заявила Поверинова, не скрывая иронию.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья, соответственно, оценила ущерб в 128 миллионов.
Суд ознакомился с экспертизой с пятого раза - до этого заседания переносились из-за болезни участников процесса. Проводил ее экспертный центр при Минюсте России при участии театрального критика Ольги Королевой и замдиректора МХАТ имени Горького Елены Баженовой.
Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
Единственной из всех фигурантов заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. На заседании суда она заявляла, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
12 мая, 16:27Распространение нового коронавируса
Заседание по делу Серебренникова перенесли на 1 июня
2712023
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КультураСофья АпфельбаумЮрий ИтинНина МасляеваСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковПроисшествия
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