Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Третья экспертиза по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа", сообщила РИА Новости в понедельник адвокат Ирина Поверинова.
Выводы экспертизы – ключевой элемент всего уголовного дела, именно от них зависит квалификация случившегося судом.
"Великие эксперты решили, что практически все украли - 128 миллионов рублей", - заявила Поверинова, не скрывая иронию.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья, соответственно, оценила ущерб в 128 миллионов.
Суд ознакомился с экспертизой с пятого раза - до этого заседания переносились из-за болезни участников процесса. Проводил ее экспертный центр при Минюсте России при участии театрального критика Ольги Королевой и замдиректора МХАТ имени Горького Елены Баженовой.
Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
Единственной из всех фигурантов заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. На заседании суда она заявляла, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".