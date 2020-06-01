Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии". Архивное фото

Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Третья экспертиза по уголовному делу режиссера Третья экспертиза по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа", сообщила РИА Новости в понедельник адвокат Ирина Поверинова.

Выводы экспертизы – ключевой элемент всего уголовного дела, именно от них зависит квалификация случившегося судом.

"Великие эксперты решили, что практически все украли - 128 миллионов рублей", - заявила Поверинова, не скрывая иронию.

На проект "Платформа", реализованный " Седьмой студией ", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта . Третья, соответственно, оценила ущерб в 128 миллионов.

Суд ознакомился с экспертизой с пятого раза - до этого заседания переносились из-за болезни участников процесса. Проводил ее экспертный центр при Минюсте России при участии театрального критика Ольги Королевой и замдиректора МХАТ имени Горького Елены Баженовой.

Хищения, по версии следствия, Серебренников организовал вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным , а также бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум . Виновными себя они не признают.