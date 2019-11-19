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РИА Новости

Суд отправил на новое рассмотрение дело экс-главбуха "Седьмой студии"

10:34 19.11.2019 (обновлено: 10:38 19.11.2019)
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейНина Масляева
Нина Масляева
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Нина Масляева. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президиум Мосгорсуда отменил возврат прокурору дела бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве, и направил его в суд на новое рассмотрение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского суда Москвы в части возврата уголовного дела прокурору отменить, вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда", - огласил решение президиум.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
15 ноября, 15:43Культура
Серебренников заявил, что не занимался бухгалтерией в "Седьмой студии"
В ходе заседания стало известно, что Мещанский суд Москвы решил вернуть дело прокурору, так как в обвинительном заключении не конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом преступлении. Кроме того, суд указал, что бывшему главному бухгалтеру неизвестны обстоятельства хищений, а также кто конкретно и в каком размере незаконно завладел средствами "Седьмой студии", и усомнился в возможности принятия решения по делу Масляевой в особом порядке.
Об отмене решения судьи Мещанского суда просил заместитель генпрокурора. В своём представлении он указывал, что с Масляевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены. А то, что Масляева затруднялась дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела, полагает обвинение. Прокурор отмечал, что суд фактически усомнился в реальности выполнения всех условий досудебного соглашения, но не поставил вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела при таких данных, в общем порядке.
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева в Пресненском суде Москвы. 27 мая 2017
13 ноября, 14:05
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала о махинациях с финансами в театре
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены.
Основное дело, фигурантами по которому проходят Серебренников и другие обвиняемые, также было возвращено прокурору. Однако впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.
Кирилл Серебренников
12 ноября, 14:37
Суд отказался выводить прокурора из процесса по делу Серебренникова
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Алексей МалобродскийЮрий ИтинМосковский городской судМоскваРоссияНина МасляеваСедьмая студияПроисшествия
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