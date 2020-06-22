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Минкульт отказался давать оценку делу "Седьмой студии"
Министерство культуры РФ считает некорректным давать оценочные суждения в деле "Седьмой студии", пока оно находится в производстве, признание или непризнание... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:08
культура
софья апфельбаум
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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софья апфельбаум, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, происшествия

Минкульт отказался давать оценку делу "Седьмой студии"

14:53 22.06.2020 (обновлено: 15:08 22.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ считает некорректным давать оценочные суждения в деле "Седьмой студии", пока оно находится в производстве, признание или непризнание экспертизы является компетенцией суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.
"Министерство культуры является потерпевшей стороной по данному уголовному делу. Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств - исключительная компетенция суда", - говорится в сообщении.
Заседание суда по делу Седьмой студии
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В министерстве подчеркнули, что в июне ведомство уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судом.
"Процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства озвучивает позицию по данному уголовному делу. Давать какие-либо оценочные суждения до тех пор, пока оно находится в производстве суда, считаем некорректным", - добавили в ведомстве.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Прокурор в понедельник запросил от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте "Платформа". Самое строгое наказание, шесть лет колонии, обвинитель потребовал назначить режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ считает организатором махинации. Продюсеру Алексею Малобродскому обвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы, Юрию Итину и Софье Апфельбаум - по четыре года. Отбывать наказание, по мнению обвинения, они должны в колониях общего режима.
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КультураСофья АпфельбаумЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"Следственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковПроисшествия
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