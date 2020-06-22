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https://ria.ru/20200622/1573294071.html
Для Серебренникова запросили шесть лет колонии
Прокурор попросил суд назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:44
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
дело "седьмой студии"
россия
дело кирилла серебренникова
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Маловато запросили..... Пятнашечку и на Колыму..... Пусть там ставит свои извращенческие спектакли....
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Просят шесть.Дадут четыре.И... Сразу же выпустят т.к. зачтут время проведённое под домашним арестом.!!!И...Прощай 129 млн. народных денег!Класс!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), дело "седьмой студии", россия, дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников, москва, происшествия

Для Серебренникова запросили шесть лет колонии

12:38 22.06.2020 (обновлено: 13:44 22.06.2020)
13101
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
На заседание пришли многочисленные журналисты, а также друзья подсудимых. В итоге в коридоре суда при входе в зал образовалась давка, но в самом зале всех рассадили с учетом дистанции. Для тех, кому не хватило места в зале суда, организовали трансляцию. Все присутствующие были в масках и перчатках.
Перед началом прений театральные деятели собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов этого дела и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры и другие неравнодушные призвали Минкультуры отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела".
Заседание суда по делу Седьмой студии
21 июня, 22:57Культура
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу "Седьмой студии"
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК России, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Обвинение определило ущерб исходя из последней экспертизы. Какой из трех экспертиз будет руководствоваться судья при вынесении приговора, станет ясно только при его оглашении — в любом случае, она должна будет дать оценку всем экспертизам в совокупности с другими доказательствами.
По версии следствия, Серебренников организовал хищения вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
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Обсудить 19
КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Дело "Седьмой студии"РоссияДело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Маловато запросили..... Пятнашечку и на Колыму..... Пусть там ставит свои извращенческие спектакли....
22 июня, 13:57
Арсений Новиков
24030002
Просят шесть.Дадут четыре.И... Сразу же выпустят т.к. зачтут время проведённое под домашним арестом.!!!И...Прощай 129 млн. народных денег!Класс!
22 июня, 13:06
Артур Фаттахутдинова
156411319
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