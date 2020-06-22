Для Серебренникова запросили шесть лет колонии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
На заседание пришли многочисленные журналисты, а также друзья подсудимых. В итоге в коридоре суда при входе в зал образовалась давка, но в самом зале всех рассадили с учетом дистанции. Для тех, кому не хватило места в зале суда, организовали трансляцию. Все присутствующие были в масках и перчатках.
Перед началом прений театральные деятели собрали более трех тысяч подписей в защиту фигурантов этого дела и отправили письмо министру культуры Ольге Любимовой. Худруки театров, режиссеры, актеры и другие неравнодушные призвали Минкультуры отозвать иск о возмещении ущерба и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела".
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК России, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые, наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Обвинение определило ущерб исходя из последней экспертизы. Какой из трех экспертиз будет руководствоваться судья при вынесении приговора, станет ясно только при его оглашении — в любом случае, она должна будет дать оценку всем экспертизам в совокупности с другими доказательствами.
По версии следствия, Серебренников организовал хищения вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.