Для Серебренникова запросили шесть лет колонии

На заседание пришли многочисленные журналисты, а также друзья подсудимых. В итоге в коридоре суда при входе в зал образовалась давка, но в самом зале всех рассадили с учетом дистанции. Для тех, кому не хватило места в зале суда, организовали трансляцию. Все присутствующие были в масках и перчатках.