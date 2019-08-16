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РИА Новости
Культура

Серебренников сэкономил государственные средства, заявил адвокат

11:05 16.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу "Седьмой студии". 17 июня 2019
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что комплексная экспертиза по делу "Седьмой студии" установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
В пятницу в Мещанском суде Москвы частично были озвучены результаты экспертизы.
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
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"Эксперты установили, что Серебренников потратил на проект 216 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 миллионов рублей без учета налогов. Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства", - заявил Харитонов.
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017
8 апреля, 16:09РИА Новости
Дело "Седьмой студии"
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Все фигуранты дела, включая Масляеву, находятся под подпиской о невыезде. После освобождения из-под домашнего ареста, случившегося этим летом, она планировала вернуться в театр "У Никитских ворот", где трудилась бухгалтером до уголовного дела, однако худрук учреждения Марк Розовский обозначил незаинтересованность в возобновлении сотрудничества с Масляевой. Серебренников же, который долгое время был ограничен мерой пресечения, теперь посещает светские мероприятия и даже планирует приступить зимой к съемкам новой киноленты.
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КультураДело Кирилла СеребренниковаКирилл Серебренников
Популярные комментарии
Ущипните меня) Я не сплю??
16 августа, 11:46
Vladimir Liberzon
4171401
Известный деятель той же ориентации Василий Иванович Петров-Комаров тщательно прятал трупы, чем экономил родственникам средства на похороны. Но суд это в расчет не принял...
16 августа, 11:19
иеромонах Макарий
3490103
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