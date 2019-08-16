Серебренников сэкономил государственные средства, заявил адвокат

Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу "Седьмой студии". 17 июня 2019

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что комплексная экспертиза по делу "Седьмой студии" установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

В пятницу в Мещанском суде Москвы частично были озвучены результаты экспертизы.

"Эксперты установили, что Серебренников потратил на проект 216 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 миллионов рублей без учета налогов. Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства", - заявил Харитонов.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.

Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".