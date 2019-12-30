Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Заседание назначено на 11.00.

Ранее Мещанский суд дело Масляевой прокурору, так как в обвинительном заключении не была конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом преступлении. Кроме того, суд указал, что бывшему главному бухгалтеру неизвестны обстоятельства хищений, а также кто конкретно и в каком размере незаконно завладел средствами "Седьмой студии" , и усомнился в возможности принятия решения по делу Масляевой в особом порядке.

Замгенпрокурора указывал, что с Масляевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены. А то, что Масляева затруднялась дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела.

Президиум Мосгорсуда учел эти доводы, после чего отменил решение нижестоящей инстанции о возвращении дела прокурору, обязав тем самым Мещанский суд приступить к рассмотрению дела.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

Масляева - единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу о предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены.