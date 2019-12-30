Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T00:26+0300
https://ria.ru/20191230/1563000548.html
Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
https://cdn25.img.ria.ru/images/155260/86/1552608697_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_11143724ae58ca2c39dd2801feb62a85.jpg
РИА Новости

Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой

00:26 30.12.2019
187
© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник заново приступит к рассмотрению дела бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначено на 11.00.
Ранее Мещанский суд дело Масляевой прокурору, так как в обвинительном заключении не была конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом преступлении. Кроме того, суд указал, что бывшему главному бухгалтеру неизвестны обстоятельства хищений, а также кто конкретно и в каком размере незаконно завладел средствами "Седьмой студии", и усомнился в возможности принятия решения по делу Масляевой в особом порядке.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
18 декабря, 16:56
Суд отказался исключить экспертизу по делу Серебренникова
Замгенпрокурора указывал, что с Масляевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены. А то, что Масляева затруднялась дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела.
Президиум Мосгорсуда учел эти доводы, после чего отменил решение нижестоящей инстанции о возвращении дела прокурору, обязав тем самым Мещанский суд приступить к рассмотрению дела.
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
20 ноября, 16:11
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
В середине сентября суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Масляева - единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу о предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства хищений ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд не стал рассматривать ее дело в особом порядке, который гарантирует снисхождение, а вернул дело прокурору, фактически усомнившись, что условия сделки со следствием были выполнены.
Основное дело, фигурантами по которому проходят Серебренников и другие обвиняемые, также было возвращено прокурору. Однако впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
25 ноября, 14:06
У Минкультуры до уголовного дела не было претензий к Серебренникову
020010
Обсудить 1
Алексей МалобродскийНина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский заявил, что продолжит работать над возвращением украинцев
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО Сбербанк России Андрей Шаров
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
Автомобиль скорой помощи в США
В США самолет упал на жилой дом
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке "ужасающей атакой"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал завершить расследование "дел Евромайдана"
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
"Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг
Президент РФ Владимир Путин
Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова поприветствовала обмен пленными в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния