Суд отказался исключить экспертизу по делу Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мещанский суд Мещанский суд Москвы отказался исключать экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова , которая установила ущерб на сумму более 130 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В настоящее время по делу проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-искусствоведческая, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили. Гособвинение оспорило последнюю и попросило суд назначить третью по счету экспертизу.

В ответ защита попросила признать недопустимой и исключить из дела первую. Также адвокаты просили исключить из дела еще ряд документов и одновременно истребовать дополнительные.

"Оценку всем документам в совокупности суд даст в совещательной комнате", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" были потрачены 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.