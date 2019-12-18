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2019-12-18T16:56+0300
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Суд отказался исключить экспертизу по делу Серебренникова
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РИА Новости

Суд отказался исключить экспертизу по делу Серебренникова

16:56 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался исключать экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, которая установила ущерб на сумму более 130 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В настоящее время по делу проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-искусствоведческая, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили. Гособвинение оспорило последнюю и попросило суд назначить третью по счету экспертизу.
В ответ защита попросила признать недопустимой и исключить из дела первую. Также адвокаты просили исключить из дела еще ряд документов и одновременно истребовать дополнительные.
"Оценку всем документам в совокупности суд даст в совещательной комнате", - огласила решение судья Олеся Менделеева.
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В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" были потрачены 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Дело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияМещанский суд г. МосквыКирилл СеребренниковМоскваРоссия
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