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Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой передали другой судье
Мещанский суд Москвы передал уголовное дело бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой другой судье и начал заново его рассматривать, сообщила РИА Новости РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:43
софья апфельбаум
юрий итин
нина масляева
седьмая студия
дело "седьмой студии"
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
москва
происшествия
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353
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софья апфельбаум, юрий итин, нина масляева, седьмая студия, дело "седьмой студии", следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, происшествия

Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой передали другой судье

12:43 17.06.2020
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы передал уголовное дело бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой другой судье и начал заново его рассматривать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"Передача дела судье Анне Соколовой связана с длительной болезнью судьи Татьяны Шаниной, которая ранее рассматривала дело", - сказала собеседница агентства.
Накануне было проведено первое заседание по существу, где прокурор огласил обвинительное заключение. Дело слушается в обычном порядке.
Масляева единственной из всех фигурантов заключила сделку со следствием. Ранее в суде она заявляла, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей". Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкульта Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают. На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья же оценила ущерб в 128 миллионов.
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
20 ноября 2019, 16:11
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
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Софья АпфельбаумЮрий ИтинНина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"Следственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МоскваПроисшествия
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