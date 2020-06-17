Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой передали другой судье

Масляева единственной из всех фигурантов заключила сделку со следствием. Ранее в суде она заявляла, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей". Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).