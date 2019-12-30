Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке уголовное Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке уголовное дело бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой , которая единственной из фигуранток пошла на сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: рассмотрение уголовного дела… прекратить, на 13 января назначить рассмотреть дело в общем порядке”, - заявила судья Татьяна Шанина.

Прокурор, обвиняемая и её адвокат Юрий Ефименков, а также представитель министерства культуры, признанного потерпевшим по этому делу, ранее настаивали на особом порядке принятия судебного решения, гарантировавшего Масляевой более мягкое наказание. Тем не менее, суд поставил перед сторонами вопрос о возможности рассмотреть это дело в общем порядке, после чего удалился в совещательную комнату.

"Я полностью признаю свою вину… Данная (преступная - ред.) сеть была создана по указанию Серебренникова, Итина и Малобродского, ими подыскивались знакомые контрагенты, выплачивался им некоторый процент. Серебренниковым, Итиным и Малобродским были совершены огромные хищения денег, в которых я принимала участие за вознаграждение. В СМИ говорилось, что я совершила это преступление, но я хочу сказать, что я выполняла только их указания, они имели огромные связи в Минкульте, где закрывали глаза на эти сведения. Всё что я знала – высказала следствию на допросах. Прошу суд отнестись ко мне снисходительно", - сказала Масляева на заседании.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Следователи установили, что бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов. Это дело недавно начали рассматривать повторно, и суд назначил новую экспертизу. Предыдущая установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.