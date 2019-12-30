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Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке
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РИА Новости

Фигурантку дела "Седьмой студии" отказались судить в особом порядке

16:29 30.12.2019 (обновлено: 16:39 30.12.2019)
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© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке уголовное дело бывшего главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая единственной из фигуранток пошла на сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: рассмотрение уголовного дела… прекратить, на 13 января назначить рассмотреть дело в общем порядке”, - заявила судья Татьяна Шанина.
Прокурор, обвиняемая и её адвокат Юрий Ефименков, а также представитель министерства культуры, признанного потерпевшим по этому делу, ранее настаивали на особом порядке принятия судебного решения, гарантировавшего Масляевой более мягкое наказание. Тем не менее, суд поставил перед сторонами вопрос о возможности рассмотреть это дело в общем порядке, после чего удалился в совещательную комнату.
"Я полностью признаю свою вину… Данная (преступная - ред.) сеть была создана по указанию Серебренникова, Итина и Малобродского, ими подыскивались знакомые контрагенты, выплачивался им некоторый процент. Серебренниковым, Итиным и Малобродским были совершены огромные хищения денег, в которых я принимала участие за вознаграждение. В СМИ говорилось, что я совершила это преступление, но я хочу сказать, что я выполняла только их указания, они имели огромные связи в Минкульте, где закрывали глаза на эти сведения. Всё что я знала – высказала следствию на допросах. Прошу суд отнестись ко мне снисходительно", - сказала Масляева на заседании.
Заседание суда по уголовному делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
20 ноября, 16:11
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала, как уничтожали документы по делу
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Следователи установили, что бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов. Это дело недавно начали рассматривать повторно, и суд назначил новую экспертизу. Предыдущая установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Масляева - единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания против других подсудимых. Однако при первом допросе по делу о предполагаемых соучастниках она напрямую не говорила, что деньги похищались, отмечала, что обстоятельства мошеннических действий ей неизвестны, она лишь выполняла задания руководства. После этого суд усомнился в возможности рассмотреть дело в особом порядке и вернул его прокурору, отмечая, что условия сделки со следствием не были выполнены. Тем не менее, президиум Мосгорсуда направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, удовлетворив апелляционное представление замгенпрокурора, в котором тот указывал, что условия соглашения о сотрудничестве были полностью выполнены, а подробные показания Масляевой изложены в допросах.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
23 декабря, 21:08
Суд вернется к рассмотрению дела Серебренникова после Нового года
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Нина МасляеваСедьмая студияДело "Седьмой студии"МоскваРоссияПроисшествия
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