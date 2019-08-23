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РИА Новости
Культура

Суд вернется к рассмотрению дела режиссера Серебренникова

01:24 23.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников перед зданием Мещанского суда Москвы. 17 июня 2019
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников перед зданием Мещанского суда Москвы. 17 июня 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу вернется к рассмотрению дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", сообщили РИА Новости в суде.
На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Теперь суду предстоит с учетом выводов экспертов определиться с дальнейшей судьбой уголовного дела. Пока очередь представлять доказательства остается за стороной обвинения.
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
16 августа, 11:05Культура
Серебренников сэкономил государственные средства, заявил адвокат
Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Все фигуранты дела, включая Масляеву, находятся под подпиской о невыезде. Летом после освобождения из-под домашнего ареста она вернулась в театр "У Никитских ворот", где трудилась бухгалтером до уголовного дела. Серебренников же, который долгое время был ограничен мерой пресечения, теперь посещает светские мероприятия и даже планирует приступить зимой к съемкам новой киноленты.
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КультураДело Кирилла СеребренниковаКирилл Серебренников
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