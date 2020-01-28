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Культура
2020-01-28T12:09+0300
https://ria.ru/20200128/1563960480.html
В суде рассказали о проведении новой экспертизы по делу Серебренникова
https://cdn22.img.ria.ru/images/156339/31/1563393175_0:0:2652:1493_1036x0_80_0_0_e48bd4406052aced042bf0f97840504c.jpg
РИА Новости

В суде рассказали о проведении новой экспертизы по делу Серебренникова

12:01 28.01.2020 (обновлено: 12:09 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", еще не готова, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Дело направлено в экспертное учреждение и пока не вернулось", - заявила судья Олеся Менделеева, объявив перерыв до 17 февраля.
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
21 января, 19:00
Суд выбрал экспертов по делу Серебренникова
Уже третью экспертизу по делу суд поручил экспертному центру при Минюсте. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольгу Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.
По делу уже проведено две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
30 декабря 2019, 00:26
Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
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КультураСедьмая студияРоссияПроисшествия
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