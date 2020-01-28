В суде рассказали о проведении новой экспертизы по делу Серебренникова

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экспертиза по делу режиссера Экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", еще не готова, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Дело направлено в экспертное учреждение и пока не вернулось", - заявила судья Олеся Менделеева, объявив перерыв до 17 февраля.

Уже третью экспертизу по делу суд поручил экспертному центру при Минюсте. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольгу Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.

По делу уже проведено две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.