Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гособвинение выступило против передачи в прокуратуру дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

В среду суд предложил вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений.

"Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении", - сказал прокурор, добавив, что собирался поставить под сомнение проведенную экспертизу.

Защита и подсудимые в целом поддержали предложение судьи вернуть дело, но высказывались также предложения об оправдании.

Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".