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РИА Новости

Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру

10:40 11.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Гособвинение выступило против передачи в прокуратуру дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
В среду суд предложил вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений.
"Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении", - сказал прокурор, добавив, что собирался поставить под сомнение проведенную экспертизу.
Защита и подсудимые в целом поддержали предложение судьи вернуть дело, но высказывались также предложения об оправдании.
Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
7 сентября, 02:00РИА Новости
Биография Кирилла Серебренникова
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
Все фигуранты дела, включая Масляеву, находятся под подпиской о невыезде. После освобождения из-под домашнего ареста, случившегося этим летом, она вернулась в театр "У Никитских ворот", где трудилась бухгалтером до уголовного дела. Серебренников же, который долгое время был ограничен домашним арестом, теперь посещает светские мероприятия и планирует приступить зимой к съемкам новой киноленты.
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
22 апреля, 09:56РИА Новости
Мосгорсуд объяснил, почему освободил Серебренникова из-под домашнего ареста
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Обсудить 18
Дело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияКирилл СеребренниковМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Беру, -говорит, я сала кусок, кладу на весы -килограмм. Вот снова беру в руки сало с весов, опять на весы -килограмм. А руки то в сале:))) Мораль: Если спектакль хороший, на него билеты раскупаются за несколько месяцев по любой цене, а если постановка барахло, то нечего сотни миллионов выделять таким "режиссерам".
11 сентября, 11:19
aalekseevan
1400001
[адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства] - получается, что выяснять, сколько из 216 млн. выведено лично себе в карманы не нужно, это не воровство, а экономия на киносъёмке, "всем выгодная"... Фейспалм.
11 сентября, 11:19
Cat off Котов
1130000
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