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РИА Новости
Культура

Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший главный бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева в Пресненском суде Москвы
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший главный бухгалтер театральной труппы "Седьмая студия" Нина Масляева в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователь отпустил бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости ее адвокат Юрий Ефименков.
"Да, отпустили под подписку о невыезде, сейчас она вернулась на старую работу", - сказал адвокат.
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Все остальные фигуранты дела сейчас находятся под такой же мерой пресечения, рассмотрение дела приостановлено для производства экспертизы.
По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
По мнению следствия, Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
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Масляева единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием, в начале октября 2017 года она была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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КультураДело "Седьмой студии"Происшествия
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