Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователь отпустил бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости ее адвокат Юрий Ефименков.

"Да, отпустили под подписку о невыезде, сейчас она вернулась на старую работу", - сказал адвокат.

Все остальные фигуранты дела сейчас находятся под такой же мерой пресечения, рассмотрение дела приостановлено для производства экспертизы.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

По мнению следствия, Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.