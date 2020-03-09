Биография Ларисы Голубкиной

Голубкина играла в спектаклях "Ринальдо идет в бой" Пьетро Гаринеи и Сандро Джованнини (Анжелика), "Раскинулось море широко" Всеволода Вишневского (Елена), "Закон вечности" Нодара Думбадзе (Мария), "Обретение" Иона Друцэ (Екатерина Маленькая), "Макбет" Уильяма Шекспира (Леди Макдуф), "Боже, храни короля" Сомерсета Моэма (Гвен), "Сердце не камень" (Аполлинария Панфиловна), "Поздняя любовь" (Шаблова), "Волки и овцы" (Мурзавецкая) Александра Островского. Она также сыграла роль Марты в "Комической фантазии" Григория Горина, три разные роли – Элейн, Бобби, Жаннет – в спектакле "Последний пылко влюбленный" Нила Саймона, роли Моники Штетлер в постановке "Физики" Фридриха Дюрренматта, российской императрицы Екатерины II в пьесе "Любовь – книга золотая" Алексея Толстого и др.