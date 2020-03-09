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Биография Ларисы Голубкиной
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РИА Новости

Биография Ларисы Голубкиной

00:44 09.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Актриса театра и кино, народная артистка РФ Лариса Ивановна Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец был военным, фронтовиком. Двоюродная бабушка (тетя отца) – известный скульптор Анна Голубкина (1864-1927).
В 1959 году Лариса Голубкина окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, в 1964 году – отделение актеров музыкальной комедии Государственного института (ныне университет) театрального искусства – ГИТИС, класс педагогов Иосифа Туманова и Марии Максаковой.
С 1964 года – актриса Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии.
Ее первой театральной ролью стала Ева в музыкальной комедии "Солдат и Ева".
Голубкина играла в спектаклях "Ринальдо идет в бой" Пьетро Гаринеи и Сандро Джованнини (Анжелика), "Раскинулось море широко" Всеволода Вишневского (Елена), "Закон вечности" Нодара Думбадзе (Мария), "Обретение" Иона Друцэ (Екатерина Маленькая), "Макбет" Уильяма Шекспира (Леди Макдуф), "Боже, храни короля" Сомерсета Моэма (Гвен), "Сердце не камень" (Аполлинария Панфиловна), "Поздняя любовь" (Шаблова), "Волки и овцы" (Мурзавецкая) Александра Островского. Она также сыграла роль Марты в "Комической фантазии" Григория Горина, три разные роли – Элейн, Бобби, Жаннет – в спектакле "Последний пылко влюбленный" Нила Саймона, роли Моники Штетлер в постановке "Физики" Фридриха Дюрренматта, российской императрицы Екатерины II в пьесе "Любовь – книга золотая" Алексея Толстого и др.
В текущем репертуаре театра Лариса Голубкина играет в спектаклях "Ма-Мурэ" Жана Сармана, "Юг/север" и "Лариса Голубкина. Заплатки" Родиона Белецкого.
В Театре имени Пушкина она занята в спектакле "Девичник club" Айвона Менчелла.
В кино Лариса Голубкина дебютировала в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" (1962). Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность и популярность у зрителей.
Затем последовали роли в кинофильмах "День счастья" (1963), "Дайте жалобную книгу!" (1965), "Как вас теперь называть?" (1965). Среди других заметных киноработ актрисы – Царица в "Сказке о царе Салтане" (1966), Зоя в киноэпопее "Освобождение" (1968-1971), роли в картинах "Трое в лодке, не считая собаки" (1979) и "Простодушный" (1994). В 2000-х годах она снялась в сериале "Мамука" (2001), фильме-спектакле "Сердце не камень" (2002) и фильме "Живописная авантюра" (2007).
Лариса Голубкина работает на радио и телевидении, выступает на эстраде. В репертуаре Голубкиной-певицы старинные романсы, песни из кинофильмов.
В 1991 году она была удостоена звания народной артистки России. Голубкина награждена орденом Дружбы (2000), двумя орденами "Знак Почета", орденом М.В. Ломоносова (2005) и орденом "Ключ дружбы" (2010).
В 2012 году актриса получила приз "За воплощение на экране образа защитника Отечества" Международного фестиваля военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж".
В 2013 году была удостоена премии "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены".
Лариса Голубкина дважды была замужем. Ее вторым мужем был артист театра и кино Андрей Миронов (1941-1987). У артистки есть дочь – актриса Мария Голубкина.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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