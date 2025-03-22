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Мария Миронова выразила соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
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Культура
 
19:28 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006695737.html
Мария Миронова выразила соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
Мария Миронова выразила соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
Мария Миронова выразила соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
Заслуженная артистка РФ Мария Миронова в соболезновании в связи с кончиной народной артистки России Ларисы Голубкиной сообщила, что дочь актрисы Мария Голубкина РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:28:00+03:00
2025-03-22T19:28:00+03:00
культура
рсфср
мария миронова
лариса голубкина
мария голубкина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Мария Миронова в соболезновании в связи с кончиной народной артистки России Ларисы Голубкиной сообщила, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. "Сегодня одному Богу ведомым невероятным стечением обстоятельств мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской армии, первый раз в жизни вместе на сцене!.. Во время чтения главы под названием "Прощание", которая идет под арию Баха, Маше позвонили, и она ушла со сцены… Я читала ее текст, не понимая где она... Она вернулась и сказала: "Мама умерла", - написала актриса в своем Telegram-канале. Миронова была поражена, что они с дочерью Голубкиной встретились впервые на сцене в такой день. "Лариса Ивановна Голубкина, актриса, которая играла на этой сцене 60 лет! И ее дочь, моя сестра, и я встретились тут, впервые в жизни, выходя на сцену вместе... Бах, мы стоим вместе и говорим о Душе Света, о том, что у жизни нет ни начала, ни конца, о том, что надо вспоминать ушедших - и тогда они живы", - добавила она. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки". Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила РИА Новости, что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006658916.html
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рсфср, мария миронова, лариса голубкина, мария голубкина
Культура, РСФСР, Мария Миронова, Лариса Голубкина, Мария Голубкина
Мария Миронова выразила соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

Мария Миронова: дочь Ларисы Голубкиной узнала о смерти матери на сцене ЦАТРА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Мария Миронова в соболезновании в связи с кончиной народной артистки России Ларисы Голубкиной сообщила, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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"Сегодня одному Богу ведомым невероятным стечением обстоятельств мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской армии, первый раз в жизни вместе на сцене!.. Во время чтения главы под названием "Прощание", которая идет под арию Баха, Маше позвонили, и она ушла со сцены… Я читала ее текст, не понимая где она... Она вернулась и сказала: "Мама умерла", - написала актриса в своем Telegram-канале.
Миронова была поражена, что они с дочерью Голубкиной встретились впервые на сцене в такой день.
"Лариса Ивановна Голубкина, актриса, которая играла на этой сцене 60 лет! И ее дочь, моя сестра, и я встретились тут, впервые в жизни, выходя на сцену вместе... Бах, мы стоим вместе и говорим о Душе Света, о том, что у жизни нет ни начала, ни конца, о том, что надо вспоминать ушедших - и тогда они живы", - добавила она.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила РИА Новости, что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.
Лариса Голубкина в роли Шурочки - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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КультураРСФСРМария МироноваЛариса ГолубкинаМария Голубкина
 
 
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