Мария Миронова выразила соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
Мария Миронова: дочь Ларисы Голубкиной узнала о смерти матери на сцене ЦАТРА
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Мария Миронова в соболезновании в связи с кончиной народной артистки России Ларисы Голубкиной сообщила, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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"Сегодня одному Богу ведомым невероятным стечением обстоятельств мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской армии, первый раз в жизни вместе на сцене!.. Во время чтения главы под названием "Прощание", которая идет под арию Баха, Маше позвонили, и она ушла со сцены… Я читала ее текст, не понимая где она... Она вернулась и сказала: "Мама умерла", - написала актриса в своем Telegram-канале.
Миронова была поражена, что они с дочерью Голубкиной встретились впервые на сцене в такой день.
"Лариса Ивановна Голубкина, актриса, которая играла на этой сцене 60 лет! И ее дочь, моя сестра, и я встретились тут, впервые в жизни, выходя на сцену вместе... Бах, мы стоим вместе и говорим о Душе Света, о том, что у жизни нет ни начала, ни конца, о том, что надо вспоминать ушедших - и тогда они живы", - добавила она.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила РИА Новости, что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.
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