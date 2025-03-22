https://ria.ru/20250322/golubkina-2006683757.html
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи - РИА Новости, 22.03.2025
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина (1940-2025) - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта, написал в своем... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:33:00+03:00
2025-03-22T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина (1940-2025) - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. "Пришла печальная новость о кончине Ларисы Голубкиной - замечательной актрисы, оставшейся для нашего поколения навсегда Шурочкой Азаровой из "Гусарской баллады", - написал Карасин. По словам сенатора, Голубкина - "прекрасный символ всей нашей эпохи". "Будем всегда ее помнить", - заключил политик. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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Культура, РСФСР, Москва, Лариса Голубкина, Григорий Карасин, Андрей Малахов, Совет Федерации РФ, ГИТИС, Россия
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи
Карасин назвал Ларису Голубкину прекрасным символом нашей эпохи