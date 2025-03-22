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Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи - РИА Новости, 22.03.2025
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Культура
 
17:33 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006683757.html
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи - РИА Новости, 22.03.2025
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина (1940-2025) - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта, написал в своем... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина (1940-2025) - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. "Пришла печальная новость о кончине Ларисы Голубкиной - замечательной актрисы, оставшейся для нашего поколения навсегда Шурочкой Азаровой из "Гусарской баллады", - написал Карасин. По словам сенатора, Голубкина - "прекрасный символ всей нашей эпохи". "Будем всегда ее помнить", - заключил политик. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006650429.html
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рсфср, москва, лариса голубкина, григорий карасин, андрей малахов, совет федерации рф, гитис, россия
Культура, РСФСР, Москва, Лариса Голубкина, Григорий Карасин, Андрей Малахов, Совет Федерации РФ, ГИТИС, Россия
Карасин назвал Голубкину прекрасным символом эпохи

Карасин назвал Ларису Голубкину прекрасным символом нашей эпохи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина (1940-2025) - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
Вчера, 12:58
"Пришла печальная новость о кончине Ларисы Голубкиной - замечательной актрисы, оставшейся для нашего поколения навсегда Шурочкой Азаровой из "Гусарской баллады", - написал Карасин.
По словам сенатора, Голубкина - "прекрасный символ всей нашей эпохи". "Будем всегда ее помнить", - заключил политик.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной
Вчера, 14:10
 
КультураРСФСРМоскваЛариса ГолубкинаГригорий КарасинАндрей МалаховСовет Федерации РФГИТИСРоссия
 
 
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