https://ria.ru/20250324/mironov-2006964456.html

Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым

Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым - РИА Новости, 24.03.2025

Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым

За девять лет до своей смерти народная артистка РСФСР Лариса Голубкина оказалась в пансионате. Несколько дней назад, 22 марта 2025 года, она ушла из жизни в... РИА Новости, 24.03.2025

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шоубиз

рсфср

ливан

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лариса голубкина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За девять лет до своей смерти народная артистка РСФСР Лариса Голубкина оказалась в пансионате. Несколько дней назад, 22 марта 2025 года, она ушла из жизни в возрасте 85 лет. Что заставило эту сильную женщину десятилетиями хранить верность Андрею Миронову? Почему она четыре года ежедневно ходила на кладбище? И какие слова произнес великий актер перед роковым спектаклем?История знакомства двух легенд советского киноСудьбы часто складываются причудливо. Встреча Ларисы Голубкиной с будущим мужем произошла благодаря его бывшей возлюбленной. На дне рождения актрисы Натальи Фатеевой в ресторане "Националь" 23-летняя студентка театрального училища познакомилась с 22-летним начинающим актером Андреем Мироновым."Пришли, познакомились, пошли. Он танцует мазурку, я иду за ним. Все!" — так лаконично вспоминала Голубкина первую встречу с будущим мужем.Примечательно, что Наталья Фатеева, пережившая короткий роман с Мироновым на съемках "Три плюс два", сама предложила подруге "забрать" Андрея. Случилось это во время поездки в Сирию (по другим воспоминаниям Голубкиной — в Ливан). Фатеева к тому времени увлеклась немецким актером и потеряла интерес к Миронову.Декабрь 1963 года стал стартом отношений, которые нельзя назвать простыми. Молодые люди были в самом начале своего творческого пути. Миронов, бросивший учебу в Школе-студии МХАТ, только начинал сниматься в эпизодических ролях и еще не превратился в звезду "Бриллиантовой руки". Голубкина тоже не успела дебютировать ни в кино, ни на театральной сцене.Две Маши и два неудачных бракаПуть к алтарю оказался долгим и извилистым. Андрей несколько раз делал предложение Ларисе, но получал отказы. Пара даже расставалась на какое-то время. В 1969 году Голубкина начала жить с режиссером и сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым и родила от него дочь Машу 22 сентября 1973 года. Актриса редко вспоминает этот период, признаваясь, что жизнь в гражданском браке была для нее "невыносимой". Семья распалась практически сразу после рождения дочери.Миронов тоже не остался одинок. В 1971 году он женился на актрисе Екатерине Градовой, которая родила ему дочь 28 мая 1973 года, тоже получившую имя Маша. Однако брак продлился лишь четыре года."Семью надо делать, Лариса!"После разрыва с Градовой Андрей переехал к своей бывшей возлюбленной — Ларисе Голубкиной. Фраза, с которой он появился на пороге, стала знаковой: "Семью надо делать, Лариса!" Причем актриса позже подчеркивала, что Миронов ставил ударение на букве "е".Фундаментом новой семьи стали импортный унитаз, зеленое кожаное кресло и старинная лампа, которые Миронов привез при переезде к избраннице в 1974 году. Вот только официальный брак пришлось отложить еще на два года — до окончательного развода актера с Градовой.Свадьба оказалась скромной, без пышных торжеств и даже без традиционного белого платья для невесты. Зато Миронов проявил настоящее благородство — удочерил дочь Ларисы и дал ей свою фамилию. Правда, после смерти отчима девушка вернула фамилию матери.Брак с Мироновым строился на жестких условиях. Перед женитьбой актер выдвинул главное требование — никаких скандалов. Голубкина признавалась, что супруг был "художественным руководителем" их дома, а она — "исполнителем без права голоса". Именно неготовность к такому подчинению разрушила предыдущий брак Миронова с Градовой.Лариса же сумела принять эти правила. В браке она научилась "уступать и отдавать, а не только принимать", что очень ценил Андрей. Педантичный и любящий порядок актер стремился воссоздать идеал родительского дома с его уютом и гостеприимством. Большим успехом стали хорошие отношения Голубкиной со свекровью — они даже вдвоем ездили на дачу.Темная сторона звездной любвиЗа кулисами семейной идиллии скрывались драмы и измены. Голубкина несколько раз уличала мужа в неверности. Наиболее болезненным стал эпизод, связанный со съемками фильма "Будьте моим мужем", где у Миронова возникла связь с Еленой Прокловой.Лариса Ивановна рассказывала, что муж сам попросил ее приехать в Сочи, чтобы "умерить пыл коллеги по съемкам". Голубкина выполнила просьбу, но чувствовала себя ужасно. По ее признанию, этот случай "отрезвил ее раз и навсегда".Супруги вели разный образ жизни. Миронов любил шумные компании, громкую музыку, застолья, о которых ходили легенды по всей Москве. Голубкина предпочитала размеренную жизнь, но ради мужа жертвовала собственным спокойствием. Она не подозревала, что веселые вечеринки скоро прекратятся из-за трагедии, которая полностью изменит ее жизнь.Совместных детей у пары так и не появилось, хотя за несколько дней до своего последнего спектакля Миронов произнес фразу, которую Лариса запомнила на всю жизнь: "Как бы мне хотелось, чтобы ты мне мальчика родила"."Я застыла в тот момент"Роковой день — 14 августа 1987 года. Рижский оперный театр. Во время спектакля 46-летнему Андрею Миронову становится плохо. Произнеся прощальный монолог, актер опирается рукой на угол декоративной беседки, начинает падать и теряет сознание.Скорая доставляет звезду в нейрохирургическое отделение местной больницы. Диагноз — кровоизлияние в мозг. Причиной стала врожденная аневризма, при которой физические нагрузки были противопоказаны. Через два дня Миронова не стало."Я застыла в тот момент, когда умер Андрюша", — позже признавалась Голубкина.Потеря мужа стала самой большой трагедией в ее жизни. Несмотря на все проблемы в отношениях, 47-летняя Лариса предпочла остаться вдовой. Первые четыре года она ежедневно посещала кладбище — это помогало справиться с болью утраты.Более 30 лет Голубкина хранила верность покойному мужу. После его смерти она пыталась собирать друзей в память о покойном муже, за что получила прозвище "веселая вдова". Но никто не знал, какую боль скрывала эта внешняя жизнерадостность.Последние годы народной артисткиИспытания продолжились и в поздние годы жизни Ларисы Голубкиной. В 2014 году ей диагностировали онкологическое заболевание. Состояние актрисы постепенно ухудшалось.Последние девять лет Лариса Ивановна, по словам ее дочери Марии, жила в пансионате в Подмосковье. Болезнь прогрессировала — народная артистка лишилась волос и с трудом передвигалась.Лариса Голубкина умерла 22 марта 2025 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал рак крови третьей степени, как сообщают СМИ. Еще в январе актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.Прощание с народной артисткой РСФСР и ее отпевание состоится 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9. Церемония начнется в 11:00 по московскому времени. В тот же день легенду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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рсфср, ливан, сирия, лариса голубкина, андрей миронов