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Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым - РИА Новости, 24.03.2025
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Шоубиз
 
15:03 24.03.2025 (обновлено: 15:15 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/mironov-2006964456.html
Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым
Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым - РИА Новости, 24.03.2025
Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым
За девять лет до своей смерти народная артистка РСФСР Лариса Голубкина оказалась в пансионате. Несколько дней назад, 22 марта 2025 года, она ушла из жизни в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:03:00+03:00
2025-03-24T15:15:00+03:00
шоубиз
рсфср
ливан
сирия
лариса голубкина
андрей миронов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За девять лет до своей смерти народная артистка РСФСР Лариса Голубкина оказалась в пансионате. Несколько дней назад, 22 марта 2025 года, она ушла из жизни в возрасте 85 лет. Что заставило эту сильную женщину десятилетиями хранить верность Андрею Миронову? Почему она четыре года ежедневно ходила на кладбище? И какие слова произнес великий актер перед роковым спектаклем?История знакомства двух легенд советского киноСудьбы часто складываются причудливо. Встреча Ларисы Голубкиной с будущим мужем произошла благодаря его бывшей возлюбленной. На дне рождения актрисы Натальи Фатеевой в ресторане "Националь" 23-летняя студентка театрального училища познакомилась с 22-летним начинающим актером Андреем Мироновым."Пришли, познакомились, пошли. Он танцует мазурку, я иду за ним. Все!" — так лаконично вспоминала Голубкина первую встречу с будущим мужем.Примечательно, что Наталья Фатеева, пережившая короткий роман с Мироновым на съемках "Три плюс два", сама предложила подруге "забрать" Андрея. Случилось это во время поездки в Сирию (по другим воспоминаниям Голубкиной — в Ливан). Фатеева к тому времени увлеклась немецким актером и потеряла интерес к Миронову.Декабрь 1963 года стал стартом отношений, которые нельзя назвать простыми. Молодые люди были в самом начале своего творческого пути. Миронов, бросивший учебу в Школе-студии МХАТ, только начинал сниматься в эпизодических ролях и еще не превратился в звезду "Бриллиантовой руки". Голубкина тоже не успела дебютировать ни в кино, ни на театральной сцене.Две Маши и два неудачных бракаПуть к алтарю оказался долгим и извилистым. Андрей несколько раз делал предложение Ларисе, но получал отказы. Пара даже расставалась на какое-то время. В 1969 году Голубкина начала жить с режиссером и сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым и родила от него дочь Машу 22 сентября 1973 года. Актриса редко вспоминает этот период, признаваясь, что жизнь в гражданском браке была для нее "невыносимой". Семья распалась практически сразу после рождения дочери.Миронов тоже не остался одинок. В 1971 году он женился на актрисе Екатерине Градовой, которая родила ему дочь 28 мая 1973 года, тоже получившую имя Маша. Однако брак продлился лишь четыре года."Семью надо делать, Лариса!"После разрыва с Градовой Андрей переехал к своей бывшей возлюбленной — Ларисе Голубкиной. Фраза, с которой он появился на пороге, стала знаковой: "Семью надо делать, Лариса!" Причем актриса позже подчеркивала, что Миронов ставил ударение на букве "е".Фундаментом новой семьи стали импортный унитаз, зеленое кожаное кресло и старинная лампа, которые Миронов привез при переезде к избраннице в 1974 году. Вот только официальный брак пришлось отложить еще на два года — до окончательного развода актера с Градовой.Свадьба оказалась скромной, без пышных торжеств и даже без традиционного белого платья для невесты. Зато Миронов проявил настоящее благородство — удочерил дочь Ларисы и дал ей свою фамилию. Правда, после смерти отчима девушка вернула фамилию матери.Брак с Мироновым строился на жестких условиях. Перед женитьбой актер выдвинул главное требование — никаких скандалов. Голубкина признавалась, что супруг был "художественным руководителем" их дома, а она — "исполнителем без права голоса". Именно неготовность к такому подчинению разрушила предыдущий брак Миронова с Градовой.Лариса же сумела принять эти правила. В браке она научилась "уступать и отдавать, а не только принимать", что очень ценил Андрей. Педантичный и любящий порядок актер стремился воссоздать идеал родительского дома с его уютом и гостеприимством. Большим успехом стали хорошие отношения Голубкиной со свекровью — они даже вдвоем ездили на дачу.Темная сторона звездной любвиЗа кулисами семейной идиллии скрывались драмы и измены. Голубкина несколько раз уличала мужа в неверности. Наиболее болезненным стал эпизод, связанный со съемками фильма "Будьте моим мужем", где у Миронова возникла связь с Еленой Прокловой.Лариса Ивановна рассказывала, что муж сам попросил ее приехать в Сочи, чтобы "умерить пыл коллеги по съемкам". Голубкина выполнила просьбу, но чувствовала себя ужасно. По ее признанию, этот случай "отрезвил ее раз и навсегда".Супруги вели разный образ жизни. Миронов любил шумные компании, громкую музыку, застолья, о которых ходили легенды по всей Москве. Голубкина предпочитала размеренную жизнь, но ради мужа жертвовала собственным спокойствием. Она не подозревала, что веселые вечеринки скоро прекратятся из-за трагедии, которая полностью изменит ее жизнь.Совместных детей у пары так и не появилось, хотя за несколько дней до своего последнего спектакля Миронов произнес фразу, которую Лариса запомнила на всю жизнь: "Как бы мне хотелось, чтобы ты мне мальчика родила"."Я застыла в тот момент"Роковой день — 14 августа 1987 года. Рижский оперный театр. Во время спектакля 46-летнему Андрею Миронову становится плохо. Произнеся прощальный монолог, актер опирается рукой на угол декоративной беседки, начинает падать и теряет сознание.Скорая доставляет звезду в нейрохирургическое отделение местной больницы. Диагноз — кровоизлияние в мозг. Причиной стала врожденная аневризма, при которой физические нагрузки были противопоказаны. Через два дня Миронова не стало."Я застыла в тот момент, когда умер Андрюша", — позже признавалась Голубкина.Потеря мужа стала самой большой трагедией в ее жизни. Несмотря на все проблемы в отношениях, 47-летняя Лариса предпочла остаться вдовой. Первые четыре года она ежедневно посещала кладбище — это помогало справиться с болью утраты.Более 30 лет Голубкина хранила верность покойному мужу. После его смерти она пыталась собирать друзей в память о покойном муже, за что получила прозвище "веселая вдова". Но никто не знал, какую боль скрывала эта внешняя жизнерадостность.Последние годы народной артисткиИспытания продолжились и в поздние годы жизни Ларисы Голубкиной. В 2014 году ей диагностировали онкологическое заболевание. Состояние актрисы постепенно ухудшалось.Последние девять лет Лариса Ивановна, по словам ее дочери Марии, жила в пансионате в Подмосковье. Болезнь прогрессировала — народная артистка лишилась волос и с трудом передвигалась.Лариса Голубкина умерла 22 марта 2025 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал рак крови третьей степени, как сообщают СМИ. Еще в январе актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.Прощание с народной артисткой РСФСР и ее отпевание состоится 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9. Церемония начнется в 11:00 по московскому времени. В тот же день легенду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище.
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РИА Новости
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4.7
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рсфср, ливан, сирия, лариса голубкина, андрей миронов
Шоубиз, РСФСР, Ливан, Сирия, Лариса Голубкина, Андрей Миронов

Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым

© РИА Новости / Валерий Генде-Роте, Георгий Тер-Ованесов Лариса Голубкина и Андрей Миронов
Лариса Голубкина и Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте, Георгий Тер-Ованесов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За девять лет до своей смерти народная артистка РСФСР Лариса Голубкина оказалась в пансионате. Несколько дней назад, 22 марта 2025 года, она ушла из жизни в возрасте 85 лет. Что заставило эту сильную женщину десятилетиями хранить верность Андрею Миронову? Почему она четыре года ежедневно ходила на кладбище? И какие слова произнес великий актер перед роковым спектаклем?

История знакомства двух легенд советского кино

Судьбы часто складываются причудливо. Встреча Ларисы Голубкиной с будущим мужем произошла благодаря его бывшей возлюбленной. На дне рождения актрисы Натальи Фатеевой в ресторане "Националь" 23-летняя студентка театрального училища познакомилась с 22-летним начинающим актером Андреем Мироновым.
"Пришли, познакомились, пошли. Он танцует мазурку, я иду за ним. Все!" — так лаконично вспоминала Голубкина первую встречу с будущим мужем.
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Наталья Фатеева
Советская киноактриса Наталья Фатеева - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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Советская киноактриса Наталья Фатеева
Примечательно, что Наталья Фатеева, пережившая короткий роман с Мироновым на съемках "Три плюс два", сама предложила подруге "забрать" Андрея. Случилось это во время поездки в Сирию (по другим воспоминаниям Голубкиной — в Ливан). Фатеева к тому времени увлеклась немецким актером и потеряла интерес к Миронову.
Декабрь 1963 года стал стартом отношений, которые нельзя назвать простыми. Молодые люди были в самом начале своего творческого пути. Миронов, бросивший учебу в Школе-студии МХАТ, только начинал сниматься в эпизодических ролях и еще не превратился в звезду "Бриллиантовой руки". Голубкина тоже не успела дебютировать ни в кино, ни на театральной сцене.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Миронов, Наталья Фатеева в фильме "Три плюс два"
Андрей Миронов, Наталья Фатеева в фильме Три плюс два - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости
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Андрей Миронов, Наталья Фатеева в фильме "Три плюс два"

Две Маши и два неудачных брака

Путь к алтарю оказался долгим и извилистым. Андрей несколько раз делал предложение Ларисе, но получал отказы. Пара даже расставалась на какое-то время. В 1969 году Голубкина начала жить с режиссером и сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым и родила от него дочь Машу 22 сентября 1973 года. Актриса редко вспоминает этот период, признаваясь, что жизнь в гражданском браке была для нее "невыносимой". Семья распалась практически сразу после рождения дочери.
© РИА Новости / Сергей Лидов | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина в роли Царицы в фильме Александра Птушко "Сказка о царе Салтане"
Актриса Лариса Голубкина в роли Царицы в фильме Александра Птушко Сказка о царе Салтане - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Лидов
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Актриса Лариса Голубкина в роли Царицы в фильме Александра Птушко "Сказка о царе Салтане"
Миронов тоже не остался одинок. В 1971 году он женился на актрисе Екатерине Градовой, которая родила ему дочь 28 мая 1973 года, тоже получившую имя Маша. Однако брак продлился лишь четыре года.

"Семью надо делать, Лариса!"

После разрыва с Градовой Андрей переехал к своей бывшей возлюбленной — Ларисе Голубкиной. Фраза, с которой он появился на пороге, стала знаковой: "Семью надо делать, Лариса!" Причем актриса позже подчеркивала, что Миронов ставил ударение на букве "е".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина выступает на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти актера Андрея Миронова
Актриса Лариса Голубкина выступает на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти актера Андрея Миронова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Лариса Голубкина выступает на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти актера Андрея Миронова
Фундаментом новой семьи стали импортный унитаз, зеленое кожаное кресло и старинная лампа, которые Миронов привез при переезде к избраннице в 1974 году. Вот только официальный брак пришлось отложить еще на два года — до окончательного развода актера с Градовой.
Свадьба оказалась скромной, без пышных торжеств и даже без традиционного белого платья для невесты. Зато Миронов проявил настоящее благородство — удочерил дочь Ларисы и дал ей свою фамилию. Правда, после смерти отчима девушка вернула фамилию матери.
© Ленфильм (1979) Актеры Лариса Голубкина и Андрей Миронов в фильме "Трое в лодке, не считая собаки"
Актеры Лариса Голубкина и Андрей Миронов в фильме Трое в лодке, не считая собаки - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Ленфильм (1979)
Актеры Лариса Голубкина и Андрей Миронов в фильме "Трое в лодке, не считая собаки"
Брак с Мироновым строился на жестких условиях. Перед женитьбой актер выдвинул главное требование — никаких скандалов. Голубкина признавалась, что супруг был "художественным руководителем" их дома, а она — "исполнителем без права голоса". Именно неготовность к такому подчинению разрушила предыдущий брак Миронова с Градовой.
Лариса же сумела принять эти правила. В браке она научилась "уступать и отдавать, а не только принимать", что очень ценил Андрей. Педантичный и любящий порядок актер стремился воссоздать идеал родительского дома с его уютом и гостеприимством. Большим успехом стали хорошие отношения Голубкиной со свекровью — они даже вдвоем ездили на дачу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина выступает на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти актера Андрея Миронова
Актриса Лариса Голубкина выступает на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти актера Андрея Миронова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Актриса Лариса Голубкина выступает на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти актера Андрея Миронова

Темная сторона звездной любви

За кулисами семейной идиллии скрывались драмы и измены. Голубкина несколько раз уличала мужа в неверности. Наиболее болезненным стал эпизод, связанный со съемками фильма "Будьте моим мужем", где у Миронова возникла связь с Еленой Прокловой.
Лариса Ивановна рассказывала, что муж сам попросил ее приехать в Сочи, чтобы "умерить пыл коллеги по съемкам". Голубкина выполнила просьбу, но чувствовала себя ужасно. По ее признанию, этот случай "отрезвил ее раз и навсегда".
© Мосфильм (1981)Кадр из фильма "Будьте моим мужем"
Кадр из фильма Будьте моим мужем - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Мосфильм (1981)
Кадр из фильма "Будьте моим мужем"
Супруги вели разный образ жизни. Миронов любил шумные компании, громкую музыку, застолья, о которых ходили легенды по всей Москве. Голубкина предпочитала размеренную жизнь, но ради мужа жертвовала собственным спокойствием. Она не подозревала, что веселые вечеринки скоро прекратятся из-за трагедии, которая полностью изменит ее жизнь.
Совместных детей у пары так и не появилось, хотя за несколько дней до своего последнего спектакля Миронов произнес фразу, которую Лариса запомнила на всю жизнь: "Как бы мне хотелось, чтобы ты мне мальчика родила".

"Я застыла в тот момент"

Роковой день — 14 августа 1987 года. Рижский оперный театр. Во время спектакля 46-летнему Андрею Миронову становится плохо. Произнеся прощальный монолог, актер опирается рукой на угол декоративной беседки, начинает падать и теряет сознание.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкАндрей Миронов в роли Фигаро
Андрей Миронов в роли Фигаро - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Андрей Миронов в роли Фигаро
Скорая доставляет звезду в нейрохирургическое отделение местной больницы. Диагноз — кровоизлияние в мозг. Причиной стала врожденная аневризма, при которой физические нагрузки были противопоказаны. Через два дня Миронова не стало.
"Я застыла в тот момент, когда умер Андрюша", — позже признавалась Голубкина.
Потеря мужа стала самой большой трагедией в ее жизни. Несмотря на все проблемы в отношениях, 47-летняя Лариса предпочла остаться вдовой. Первые четыре года она ежедневно посещала кладбище — это помогало справиться с болью утраты.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Актриса Лариса Голубкина
Более 30 лет Голубкина хранила верность покойному мужу. После его смерти она пыталась собирать друзей в память о покойном муже, за что получила прозвище "веселая вдова". Но никто не знал, какую боль скрывала эта внешняя жизнерадостность.

Последние годы народной артистки

Испытания продолжились и в поздние годы жизни Ларисы Голубкиной. В 2014 году ей диагностировали онкологическое заболевание. Состояние актрисы постепенно ухудшалось.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Лариса Голубкина
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина
Последние девять лет Лариса Ивановна, по словам ее дочери Марии, жила в пансионате в Подмосковье. Болезнь прогрессировала — народная артистка лишилась волос и с трудом передвигалась.
Лариса Голубкина умерла 22 марта 2025 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал рак крови третьей степени, как сообщают СМИ. Еще в январе актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Прощание с народной артисткой РСФСР и ее отпевание состоится 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9. Церемония начнется в 11:00 по московскому времени. В тот же день легенду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище.
 
ШоубизРСФСРЛиванСирияЛариса ГолубкинаАндрей Миронов
 
 
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