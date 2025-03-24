https://ria.ru/20250324/golubkina-2006993337.html

Голубкину похоронят рядом с Добровольской

Голубкину похоронят рядом с Добровольской - РИА Новости, 24.03.2025

Голубкину похоронят рядом с Добровольской

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:16:00+03:00

2025-03-24T16:16:00+03:00

2025-03-24T16:16:00+03:00

культура

москва

россия

рсфср

лариса голубкина

евгения добровольская (актриса)

владимир путин

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006677211_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_4a5e432f2e232f521e2f94afdd052472.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. "Похороны Ларисы Голубкиной пройдут завтра на Троекуровском кладбище, ее похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской", - сказал собеседник агентства. Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".

https://ria.ru/20250324/mironov-2006964456.html

москва

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ. 2025-03-24T16:16 true PT2M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, рсфср, лариса голубкина, евгения добровольская (актриса), владимир путин, гитис, новости культуры