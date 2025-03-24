Рейтинг@Mail.ru
Голубкину похоронят рядом с Добровольской - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:16 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/golubkina-2006993337.html
Голубкину похоронят рядом с Добровольской
Голубкину похоронят рядом с Добровольской - РИА Новости, 24.03.2025
Голубкину похоронят рядом с Добровольской
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:16:00+03:00
2025-03-24T16:16:00+03:00
культура
москва
россия
рсфср
лариса голубкина
евгения добровольская (актриса)
владимир путин
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006677211_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_4a5e432f2e232f521e2f94afdd052472.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. "Похороны Ларисы Голубкиной пройдут завтра на Троекуровском кладбище, ее похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской", - сказал собеседник агентства. Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250324/mironov-2006964456.html
москва
россия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ.
2025-03-24T16:16
true
PT2M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006677211_0:4:2719:2043_1920x0_80_0_0_6441debab41a8a4bc1bcbcf42bd47ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, рсфср, лариса голубкина, евгения добровольская (актриса), владимир путин, гитис, новости культуры
Культура, Москва, Россия, РСФСР, Лариса Голубкина, Евгения Добровольская (актриса), Владимир Путин, ГИТИС, Новости культуры
Голубкину похоронят рядом с Добровольской

Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Добровольской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии
Фотография Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фотография Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
Лариса Голубкина и Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Что скрывала Лариса Голубкина: история любви с Андреем Мироновым
Вчера, 15:03
"Похороны Ларисы Голубкиной пройдут завтра на Троекуровском кладбище, ее похоронят рядом с актрисой Евгенией Добровольской", - сказал собеседник агентства.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
 
КультураМоскваРоссияРСФСРЛариса ГолубкинаЕвгения Добровольская (актриса)Владимир ПутинГИТИСНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала