Рейтинг@Mail.ru
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:35 25.03.2025 (обновлено: 14:39 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/golubkina-2007194234.html
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 25.03.2025
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:35:00+03:00
2025-03-25T14:39:00+03:00
культура
россия
рсфср
москва
лариса голубкина
андрей малахов
мария миронова
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007194960_372:236:2710:1551_1920x0_80_0_0_ec4300202f7e7385df5d67a6c50fc3c4.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Церемония прощания прошла во вторник в Храме святителя Николая на Трех Горах. На прощании присутствовали телеведущий Андрей Малахов, актрисы Мария Миронова, Вера Алентова, Ксения Таран и другие. Голубкину похоронили рядом с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской и народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html
россия
рсфср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ.
2025-03-25T14:35
true
PT2M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007194960_632:179:2486:1570_1920x0_80_0_0_05226ed621616de5a4a1b939e7f13cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, москва, лариса голубкина, андрей малахов, мария миронова, гитис, новости культуры
Культура, Россия, РСФСР, Москва, Лариса Голубкина, Андрей Малахов, Мария Миронова, ГИТИС, Новости культуры
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. 25 марта 2025
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. 25 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Церемония прощания прошла во вторник в Храме святителя Николая на Трех Горах.
Народная артистка России Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Что стало причиной смерти звезды "Гусарской баллады" Ларисы Голубкиной
22 марта, 12:05
На прощании присутствовали телеведущий Андрей Малахов, актрисы Мария Миронова, Вера Алентова, Ксения Таран и другие.
Голубкину похоронили рядом с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской и народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
 
КультураРоссияРСФСРМоскваЛариса ГолубкинаАндрей МалаховМария МироноваГИТИСНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала