https://ria.ru/20250325/golubkina-2007194234.html
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 25.03.2025
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:35:00+03:00
2025-03-25T14:35:00+03:00
2025-03-25T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Церемония прощания прошла во вторник в Храме святителя Николая на Трех Горах. На прощании присутствовали телеведущий Андрей Малахов, актрисы Мария Миронова, Вера Алентова, Ксения Таран и другие. Голубкину похоронили рядом с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской и народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html
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Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей.
Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ.
2025-03-25T14:35
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Культура, Россия, РСФСР, Москва, Лариса Голубкина, Андрей Малахов, Мария Миронова, ГИТИС, Новости культуры
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище