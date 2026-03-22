В Москве появится памятник актрисе Ларисе Голубкиной

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Театр Российской Армии планирует установить памятник в честь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Мы еще не делали памятник, так как только год прошел. Летом будем плодотворно им заниматься. Поставим его на могиле", - рассказали в пресс-службе.
Также они уточнили, что в день рождения Ларисы Голубкиной провели целый ряд мероприятий, посвященных артистке. В театре был организован памятный вечер, на котором присутствовал телеведущий Андрей Малахов.
"Мы сделали день памяти 9 марта. Мы ее вспоминали, смотрели фильмы с ней. В день смерти поедем всем составом на кладбище, чтобы помянуть её", - добавили в пресс-службе.
Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта 2025 года в возрасте 85 лет. Церемония прощания прошла в Храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронили актрису рядом с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской и народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко на Троекуровском кладбище.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
