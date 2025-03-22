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Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 22.03.2025
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12:58 22.03.2025 (обновлено: 13:09 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006650429.html
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 22.03.2025
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025-го появилась тревожная... РИА Новости, 22.03.2025
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лариса голубкина
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В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025-го появилась тревожная информация, что ей потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа ее приняли в труппу театра Советской армии. В кино артистка дебютировала в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". В фильмографии Голубкиной более 20 работ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ.
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видео, лариса голубкина, москва, россия, видео
Видео, Лариса Голубкина, Москва, Россия
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025-го появилась тревожная информация, что ей потребовалась экстренная помощь врачей.
2025-03-22T12:58
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Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина

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В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025-го появилась тревожная информация, что ей потребовалась экстренная помощь врачей.
Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа ее приняли в труппу театра Советской армии. В кино артистка дебютировала в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". В фильмографии Голубкиной более 20 работ.
 
ВидеоЛариса ГолубкинаМоскваРоссия
 
 
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