https://ria.ru/20250322/golubkina-2006650429.html

Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина

Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 22.03.2025

Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина

В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025-го появилась тревожная... РИА Новости, 22.03.2025

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В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025-го появилась тревожная информация, что ей потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа ее приняли в труппу театра Советской армии. В кино артистка дебютировала в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". В фильмографии Голубкиной более 20 работ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ. 2025-03-22T12:58 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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