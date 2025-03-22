https://ria.ru/20250322/golubkina-2006658916.html

Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной

Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025

Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной

Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма о народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной, скончавшейся в субботу. РИА Новости, 22.03.2025

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма о народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной, скончавшейся в субботу. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. "Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 22.50 в эфир выйдет программа "Памяти Ларисы Голубкиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале Первого канала. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки". Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила РИА Новости, что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.

https://ria.ru/20250322/golubkina-2006654168.html

https://ria.ru/20250322/golubkina-2006650429.html

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рсфср, лариса голубкина, андрей малахов, первый канал (телеканал), россия