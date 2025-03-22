Рейтинг@Mail.ru
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:10 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006658916.html
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной - РИА Новости, 22.03.2025
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной
Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма о народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной, скончавшейся в субботу. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:10:00+03:00
2025-03-22T14:10:00+03:00
культура
рсфср
лариса голубкина
андрей малахов
первый канал (телеканал)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006644736_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_b5727ac1f00997c3c33d3619a35f641a.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма о народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной, скончавшейся в субботу. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. "Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 22.50 в эфир выйдет программа "Памяти Ларисы Голубкиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале Первого канала. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки". Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила РИА Новости, что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006654168.html
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006650429.html
рсфср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006644736_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c683765005de116749f255f1fb00eb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, лариса голубкина, андрей малахов, первый канал (телеканал), россия
Культура, РСФСР, Лариса Голубкина, Андрей Малахов, Первый канал (телеканал), Россия
Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью Голубкиной

Первый канал изменил сетку вещания из-за включения фильма о Ларисе Голубкиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Лариса Голубкина
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма о народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной, скончавшейся в субботу.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве
Вчера, 13:18
"Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 22.50 в эфир выйдет программа "Памяти Ларисы Голубкиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале Первого канала.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
Ранее директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская сообщила РИА Новости, что прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в ЦАТРА.
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
Вчера, 12:58
 
КультураРСФСРЛариса ГолубкинаАндрей МалаховПервый канал (телеканал)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала