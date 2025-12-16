Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове

ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. У популярного музыканта и композитора Левона Оганезова была очень светлая жизненная энергия, которая распространялась на всех, кто был рядом с ним, рассказала РИА Новости сооснователь международного фестиваля "Созвездие" в США Анастасия Воронцова.

"У него была очень светлая жизненная энергия, которой было много и на всех хватало. А когда он садился за рояль, то как будто забывал вообще обо всем", - сообщила Воронцова.

Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года. Композитор был членом музыкального жюри "Созвездия" в 2024 году. А накануне финала фестиваля, который проходил в Вашингтоне , он дал сольный концерт, который прошел с большим успехом.

Как призналась Воронцова, организаторы фестиваля в США изначально опасались, что Оганезов "будет себя вести как звезда", однако он оказался очень добрым человеком.

"Он послушал всех инструменталистов, всем сделал разумные замечания, сказал, как нужно работать и к чему стремиться", - отметила Воронцова.

По ее оценке, юные композиторы, участвовавшие в фестивале, были радо получить совет от такого мэтра. Воронцова также поделилась тем, что после сольного выступления Оганезов приехал к друзьям, у которых остановился, и дал еще один импровизированный концерт.

"Мы думали, что он устал и ему нужно отдохнуть. А он с удовольствием еще играл для всех просто так", - добавила она.