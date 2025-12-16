Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:08 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/oganezov-2062277906.html
Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове
Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове - РИА Новости, 16.12.2025
Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове
У популярного музыканта и композитора Левона Оганезова была очень светлая жизненная энергия, которая распространялась на всех, кто был рядом с ним, рассказала... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T06:08:00+03:00
2025-12-16T06:08:00+03:00
культура
сша
россия
вашингтон (штат)
олег анофриев
валентина толкунова
андрей миронов
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062058072_0:0:2394:1347_1920x0_80_0_0_075f38ccadd489fe6ab79c6aada120e2.jpg
https://ria.ru/20251215/oganezov-2062016502.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062058072_0:0:2156:1617_1920x0_80_0_0_160e1a19fd20210d4887273f23fd8153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вашингтон (штат), олег анофриев, валентина толкунова, андрей миронов, культура
Культура, США, Россия, Вашингтон (штат), Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Культура
Сооснователь фестиваля "Созвездие" рассказала об Оганезове

РИА Новости: Воронцова рассказала, что у Оганезова была очень светлая энергия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНародный артист России Левон Оганезов
Народный артист России Левон Оганезов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Народный артист России Левон Оганезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. У популярного музыканта и композитора Левона Оганезова была очень светлая жизненная энергия, которая распространялась на всех, кто был рядом с ним, рассказала РИА Новости сооснователь международного фестиваля "Созвездие" в США Анастасия Воронцова.
"У него была очень светлая жизненная энергия, которой было много и на всех хватало. А когда он садился за рояль, то как будто забывал вообще обо всем", - сообщила Воронцова.
Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года. Композитор был членом музыкального жюри "Созвездия" в 2024 году. А накануне финала фестиваля, который проходил в Вашингтоне, он дал сольный концерт, который прошел с большим успехом.
Как призналась Воронцова, организаторы фестиваля в США изначально опасались, что Оганезов "будет себя вести как звезда", однако он оказался очень добрым человеком.
"Он послушал всех инструменталистов, всем сделал разумные замечания, сказал, как нужно работать и к чему стремиться", - отметила Воронцова.
По ее оценке, юные композиторы, участвовавшие в фестивале, были радо получить совет от такого мэтра. Воронцова также поделилась тем, что после сольного выступления Оганезов приехал к друзьям, у которых остановился, и дал еще один импровизированный концерт.
"Мы думали, что он устал и ему нужно отдохнуть. А он с удовольствием еще играл для всех просто так", - добавила она.
Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди которых Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре Сатиры.
Кроме того, он известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010 году стал народным артистом РФ. Музыкант последние годы жил в США.
Народный артист России Левон Оганезов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке
Вчера, 01:12
 
КультураСШАРоссияВашингтон (штат)Олег АнофриевВалентина ТолкуноваАндрей МироновКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала