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Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве - РИА Новости, 22.03.2025
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Культура
 
13:18 22.03.2025 (обновлено: 13:28 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006654168.html
Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве
Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве - РИА Новости, 22.03.2025
Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве
Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), сообщила РИА... РИА Новости, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), сообщила РИА Новости директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская.Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов."Прощание, скорее всего, пройдет в родном театре во вторник", - сказала Авимская.Две недели назад актриса отметила 85-летие, с которым её поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250322/golubkina-2006646390.html
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москва, россия, рсфср, лариса голубкина, андрей малахов, владимир путин, московская городская дума, гитис
Культура, Москва, Россия, РСФСР, Лариса Голубкина, Андрей Малахов, Владимир Путин, Московская городская дума, ГИТИС
Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве

Прощание с Голубкиной пройдет 25 марта в театре Российской армии в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Актриса Лариса Голубкина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), сообщила РИА Новости директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу, об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Народная артистка России Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
СМИ назвали причину смерти Голубкиной
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"Прощание, скорее всего, пройдет в родном театре во вторник", - сказала Авимская.
Две недели назад актриса отметила 85-летие, с которым её поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, известность ей принесла роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
Вчера, 12:58
 
КультураМоскваРоссияРСФСРЛариса ГолубкинаАндрей МалаховВладимир ПутинМосковская городская думаГИТИС
 
 
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