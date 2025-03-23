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Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.03.2025
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Культура
 
11:29 23.03.2025 (обновлено: 11:38 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/golubkina-2006756971.html
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.03.2025
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова. РИА Новости, 23.03.2025
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова.Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу."Это будет на Троекуровском (кладбище - ред.) 25 марта", - сообщила Миронова.Директор театра Центрального академического театра российской армии Милена Авимская ранее сообщила РИА Новости, что прощание с Голубкиной пройдет в театре во вторник.
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россия, лариса голубкина, мария миронова, новости культуры, театр, кино, кино и сериалы
Культура, Россия, Лариса Голубкина, Мария Миронова, Новости культуры, Театр, кино, Кино и сериалы
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Миронова: Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище 25 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
"Это будет на Троекуровском (кладбище - ред.) 25 марта", - сообщила Миронова.
Директор театра Центрального академического театра российской армии Милена Авимская ранее сообщила РИА Новости, что прощание с Голубкиной пройдет в театре во вторник.
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