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Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.03.2025
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:29:00+03:00
2025-03-23T11:29:00+03:00
2025-03-23T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова.Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу."Это будет на Троекуровском (кладбище - ред.) 25 марта", - сообщила Миронова.Директор театра Центрального академического театра российской армии Милена Авимская ранее сообщила РИА Новости, что прощание с Голубкиной пройдет в театре во вторник.
https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, лариса голубкина, мария миронова, новости культуры, театр, кино, кино и сериалы
Культура, Россия, Лариса Голубкина, Мария Миронова, Новости культуры, Театр, кино, Кино и сериалы
Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище
Миронова: Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище 25 марта