https://ria.ru/20250323/golubkina-2006756971.html

Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.03.2025

Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова. РИА Новости, 23.03.2025

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Похороны народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила в воскресенье РИА Новости актриса Мария Миронова.Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу."Это будет на Троекуровском (кладбище - ред.) 25 марта", - сообщила Миронова.Директор театра Центрального академического театра российской армии Милена Авимская ранее сообщила РИА Новости, что прощание с Голубкиной пройдет в театре во вторник.

https://ria.ru/20250322/golubkina-2005538482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, лариса голубкина, мария миронова, новости культуры, театр, кино, кино и сериалы