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В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 25.03.2025
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Культура
 
01:29 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/golubkina-2007080728.html
В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной
В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 25.03.2025
В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной
Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве. РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Церемония прощания начнется в храме по адресу адрес Нововаганьковский пер., 9 стр.1 в 11.00 мск. Затем Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище. Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. После сообщений о смерти актрисы Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма "Памяти Ларисы Голубкиной". Заслуженная артистка РФ Мария Миронова рассказала, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой, замечательной женщиной, а глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что актриса - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
https://ria.ru/20250324/mironov-2006964456.html
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россия, москва, рсфср, лариса голубкина, мария голубкина, николай чудотворец, московская городская дума, совет федерации рф, гитис, культура
Культура, Россия, Москва, РСФСР, Лариса Голубкина, Мария Голубкина, Николай Чудотворец, Московская городская дума, Совет Федерации РФ, ГИТИС, Культура
В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной

В Москве пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве.
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
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Церемония прощания начнется в храме по адресу адрес Нововаганьковский пер., 9 стр.1 в 11.00 мск. Затем Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
После сообщений о смерти актрисы Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма "Памяти Ларисы Голубкиной". Заслуженная артистка РФ Мария Миронова рассказала, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой, замечательной женщиной, а глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что актриса - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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