https://ria.ru/20250325/golubkina-2007080728.html

В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной

В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 25.03.2025

В Москве пройдет прощание с Ларисой Голубкиной

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах в Москве. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Церемония прощания начнется в храме по адресу адрес Нововаганьковский пер., 9 стр.1 в 11.00 мск. Затем Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище. Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. После сообщений о смерти актрисы Первый канал сообщил об изменениях в сетке вещания в связи с включением в программу фильма "Памяти Ларисы Голубкиной". Заслуженная артистка РФ Мария Миронова рассказала, что дочь актрисы Мария Голубкина узнала о смерти матери на сцене Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов назвал Голубкину потрясающей актрисой, замечательной женщиной, а глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что актриса - "прекрасный символ нашей эпохи", она навсегда останется в памяти почитателей ее таланта. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".

https://ria.ru/20250324/mironov-2006964456.html

https://ria.ru/20250322/golubkina-2006683757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, рсфср, лариса голубкина, мария голубкина, николай чудотворец, московская городская дума, совет федерации рф, гитис, культура