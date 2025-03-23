Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая
Прощание с Голубкиной пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
"Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9", - сказала собеседница агентства.
Прощание начнется в 11.00 мск, добавили в театре. Также в пресс-службе подтвердили, что актрису похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".