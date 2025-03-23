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Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая - РИА Новости, 23.03.2025
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Культура
 
14:25 23.03.2025 (обновлено: 16:08 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/golubkina-2006776432.html
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая - РИА Новости, 23.03.2025
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая
Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. "Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9", - сказала собеседница агентства. Прощание начнется в 11.00 мск, добавили в театре. Также в пресс-службе подтвердили, что актрису похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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россия, рсфср, москва, лариса голубкина, владимир путин, михаил мишустин, гитис, новости культуры
Культура, Россия, РСФСР, Москва, Лариса Голубкина, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ГИТИС, Новости культуры
Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая

Прощание с Голубкиной пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА).
Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
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"Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9", - сказала собеседница агентства.
Прощание начнется в 11.00 мск, добавили в театре. Также в пресс-службе подтвердили, что актрису похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.
Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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КультураРоссияРСФСРМоскваЛариса ГолубкинаВладимир ПутинМихаил МишустинГИТИСНовости культуры
 
 
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