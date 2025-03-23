https://ria.ru/20250323/golubkina-2006776432.html

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая - РИА Новости, 23.03.2025

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в Храме святителя Николая

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:25:00+03:00

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2025-03-23T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и ее отпевание пройдет 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. "Прощание и отпевание по решению родственников будет в Храме святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьковский переулок, 9", - сказала собеседница агентства. Прощание начнется в 11.00 мск, добавили в театре. Также в пресс-службе подтвердили, что актрису похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.Две недели назад актриса отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".

https://ria.ru/20250322/golubkina-2006658916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рсфср, москва, лариса голубкина, владимир путин, михаил мишустин, гитис, новости культуры