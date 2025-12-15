Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке - РИА Новости, 15.12.2025
01:12 15.12.2025 (обновлено: 10:03 15.12.2025)
Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке
Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке
Прощание с народным артистом РФ, музыкантом и композитором Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят в США, сообщается на его странице... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:12:00+03:00
2025-12-15T10:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062058105_0:127:3108:1875_1920x0_80_0_0_ca08113c03e0d183be5f717357ce1d6e.jpg
2025
Россия, Нью-Йорк (город), США, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ, музыкантом и композитором Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят в США, сообщается на его странице в соцсети Facebook*.
Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года.
"Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595", — говорится в сообщении.
Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди которых Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре Сатиры.
Кроме того, известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010 году стал народным артистом России. Музыкант последние годы жил в США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
