Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Прощание с народным артистом РФ, музыкантом и композитором Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят в США, сообщается на его странице... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ, музыкантом и композитором Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят в США, сообщается на его странице в соцсети Facebook*.
Оганезов скончался 13 декабря, ему было 84 года.
"Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк
10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595", — говорится в сообщении.
Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве
. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди которых Клавдия Шульженко, Олег Анофриев
, Валентина Толкунова
, Андрей Миронов
, Лариса Голубкина
и другие. Был партнером Владимира Винокура
, руководил оркестром Иосифа Кобзона
, играл как актер в Театре Сатиры.
Кроме того, известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым
", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2010 году стал народным артистом России. Музыкант последние годы жил в США
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.