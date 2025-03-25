https://ria.ru/20250325/golubkina-2007136926.html

В Москве началось прощание с Ларисой Голубкиной

В Москве началось прощание с Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 25.03.2025

В Москве началось прощание с Ларисой Голубкиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началась в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началась в Храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Похоронена актриса будет на Троекуровском кладбище. Поклонники актрисы собираются около прощального зала с цветами. Венки в память об ушедшей актрисе прислал министр обороны РФ, Следственный комитет РФ, Союз кинематографистов России, телеведущий Андрей Малахов и другие. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".

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Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ. 2025-03-25T11:11 true PT2M49S

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Ольга Фомченкова

россия, москва, лариса голубкина, андрей малахов, гитис, новости культуры