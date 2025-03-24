https://ria.ru/20250324/putin-2007036924.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 24.03.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, отметив, что память о ней сохранится в сердцах... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:53:00+03:00

2025-03-24T18:53:00+03:00

2025-03-24T19:09:00+03:00

владимир путин

культура

россия

рсфср

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, отметив, что память о ней сохранится в сердцах многочисленных почитателей ее самобытного дарования, соответствующая телеграмма в адрес дочери актрисы опубликована на сайте Кремля.Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу."Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы – Ларисы Ивановны Голубкиной... Добрая, светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Кроме того, он отметил, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство Голубкиной снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.

https://ria.ru/20250324/golubkina-2006993337.html

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владимир путин, россия, рсфср, лариса голубкина