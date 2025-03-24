Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
Путин: память о Голубкиной сохранится в сердцах почитателей ее дарования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, отметив, что память о ней сохранится в сердцах многочисленных почитателей ее самобытного дарования, соответствующая телеграмма в адрес дочери актрисы опубликована на сайте Кремля.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
"Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы – Ларисы Ивановны Голубкиной... Добрая, светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Кроме того, он отметил, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство Голубкиной снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.
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