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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 24.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:53 24.03.2025 (обновлено: 19:09 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/putin-2007036924.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной - РИА Новости, 24.03.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, отметив, что память о ней сохранится в сердцах... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:53:00+03:00
2025-03-24T19:09:00+03:00
владимир путин
культура
россия
рсфср
лариса голубкина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, отметив, что память о ней сохранится в сердцах многочисленных почитателей ее самобытного дарования, соответствующая телеграмма в адрес дочери актрисы опубликована на сайте Кремля.Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу."Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы – Ларисы Ивановны Голубкиной... Добрая, светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Кроме того, он отметил, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство Голубкиной снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.
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владимир путин, россия, рсфср, лариса голубкина
Владимир Путин, Культура, Россия, РСФСР, Лариса Голубкина
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной

Путин: память о Голубкиной сохранится в сердцах почитателей ее дарования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фотография народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии в Москве
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, отметив, что память о ней сохранится в сердцах многочисленных почитателей ее самобытного дарования, соответствующая телеграмма в адрес дочери актрисы опубликована на сайте Кремля.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу.
"Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы – Ларисы Ивановны Голубкиной... Добрая, светлая память о народной артистке России Ларисе Голубкиной навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей, многочисленных почитателей ее щедрого, самобытного дарования", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Кроме того, он отметил, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство Голубкиной снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Вчера, 16:16
 
КультураВладимир ПутинРоссияРСФСРЛариса Голубкина
 
 
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