Умер народный артист России Левон Оганезов
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:41 14.12.2025 (обновлено: 23:59 14.12.2025)
Умер народный артист России Левон Оганезов
Умер народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов, ему было 84 года. РИА Новости, 14.12.2025
россия, олег анофриев, москва, валентина толкунова, андрей миронов
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛевон Оганезов
Левон Оганезов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Левон Оганезов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Умер народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов, ему было 84 года.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Леонтий Саркисович Оганезов", — говорится в публикации на его странице в соцсети Facebook*.

Отмечается, что артист запомнится виртуозностью и искрометным юмором для поклонников.
"Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом", — добавили в сообщении.

Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди них: Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре Сатиры.
Кроме того, он известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010-м стал народным артистом России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
