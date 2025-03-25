https://ria.ru/20250325/golubkina-2007155691.html
В Москве простились с Ларисой Голубкиной
В Москве простились с Ларисой Голубкиной - РИА Новости, 25.03.2025
В Москве простились с Ларисой Голубкиной
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и отпевание завершились в храме святителя Николая на Трех Горах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:17:00+03:00
2025-03-25T12:17:00+03:00
2025-03-25T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной и отпевание завершились в храме святителя Николая на Трех Горах, передает корреспондент РИА Новости. Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет в субботу. Проститься с Голубкиной пришли телеведущий Андрей Малахов, актрисы Мария Миронова, Вера Алентова, Ксения Таран и другие. Венки в память об ушедшей актрисе прислал министр обороны РФ, Следственный комитет РФ, Союз кинематографистов России и другие. Похоронена актриса будет на Троекуровском кладбище. Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме "Гусарская баллада", роли в сказке "Сказка о царе Салтане", киноэпопее "Освобождение" и картине "Трое в лодке, не считая собаки".
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Ушла из жизни звезда театра и кино Лариса Голубкина
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. В 2014 году у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. В январе 2025 года появилась тревожная информация, что Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей.
Советская и российская актриса Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве в семье военного и домохозяйки. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии. В кино Голубкина дебютировала в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ.
2025-03-25T12:17
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россия, москва, лариса голубкина, андрей малахов, мария миронова, гитис, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Лариса Голубкина, Андрей Малахов, Мария Миронова, ГИТИС, Новости культуры
В Москве простились с Ларисой Голубкиной
Церемония прощания с Ларисой Голубкиной завершилась в храме святителя Николая